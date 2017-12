Weihnachten in der Gefängniszelle: Dietrich Bonhoefer an die Eltern . . .

24.12.2017, 10:20 Uhr

Vom Christlichen her gesehen kann ein Weihnachten in der Gefängniszelle ja kein besonderes Problem sein. Wahrscheinlich wird in diesem Hause hier von vielen ein sinnvolles und echteres Weihnachten gefeiert werden als dort, wo man nur noch dem Namen des Festes hat. Das Elend, Leid, Armut, Einsamkeit, Hilflosigkeit und Schuld vor den Augen Gottes etwas ganz besonderes bedeuten als im Urteil der Menschen, dass Gott sich gerade dorthin wendet, wo die Menschen sich abzuwenden pflegen, dass Christus im Stall geboren wurde, weil er sonst keinen Raum in der Herberge fand, - das begreift ein Gefangener besser als ein anderer und das ist für ihn wirklich eine frohe Botschaft, und in dem er das glaubt, weiß er sich in die alle räumlichen und zeitlichen Grenzen sprengende Gemeinschaft der Christenheit hinein gestellt, und die Gefängnismauern verlieren ihre Bedeutung . . .Dietrich Bonhoeffer wurde drei Tage vor Kriegsende von den Nazis brutal aufgehenkt. Wer kann das wirklich vergessen?? ICH NICHT . . . NIEMALS . . . AUCH NICHT AM HEILIGEN ABEND!!!