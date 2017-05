10 Jahre Team Österreich Tafel beim Roten Kreuz in Lienz

04.05.2017, 17:19 Uhr

Die Abholung der Artikel beginnt mit Schließung der Geschäfte am Samstag. Der wöchentliche Abhol- und Ausgabe-Dienst wird von einem Kreis freiwilliger Rot-Kreuz MitarbeiterInnen getragen und organisiert. Mit den derzeit 30 unterstützenden Händlern in Osttirol ist das Rote Kreuz in der Lage, wöchentlich zahlreiche Kunden mit dem Notwendigsten zu unterstützen.

Wer sind die Kunden?

Ein großer Teil der „Abholer“ lebt von der Sozialhilfe. Die Ursachen für ihre „Einschränkungen“ liegen teils in krankheitsbedingter Berufsunfähigkeit, Schicksalsschlägen verschiedenster Art und Dimension oder psychischen Krankheiten."Aus Erfahrung wissen wir, dass es zu Anfang nicht leicht ist, seine Bedürftigkeit zu äußern bzw. sich dazu zu bekennen. Aber diese 'Scham' legt sich spätestens dann, wenn man sich im Kreise anderer Abholer wiederfindet", so Alfons Klaunzer vom RK Osttirol.