22 neue KlimabotschafterInnen an der NMS St. Jakob

04.05.2018, 17:52 Uhr

ST. JAKOB. Am 3. Mai wird in Europa traditionell der Tag der Sonne gefeiert, so auch in der Neuen Mittelschule St. Jakob in Defereggen. Die dritte Klasse hat dafür sogar die 4-tägige Klimaschule des Nationalparks Hohe Tauern mit Ranger Emanuel Egger absolviert.In insgesamt 16 Schulstunden, aufgeteilt auf vier Unterrichtstage, wurden die SchülerInnen zu KlimabotschafterInnen ausgebildet: Fragen wie „Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wetter und Klima?“, „Was beeinflusst unser Klima?“ „Hat sich das Klima nicht schon immer wieder geändert?“ und „Kann der Mensch überhaupt aufs Klima einwirken?“ können von den jungen Forschenden nun sehr ausführlich beantwortet werden. Ihr Hintergrundwissen haben sie sich unter anderem anhand durchgeführter Experimente, dem Testen von Messinstrumenten, dem Vergleich von Gletscheraufnahmen aus verschiedenen Jahren oder Diskussionen in der Klasse angeeignet.Den vierten und letzten Tag der Nationalpark-Klimaschule widmeten die SchülerInnen ganz dem Thema Klimaschutz: Der Schwerpunkt wurde hier vor allem auf erneuerbare Energieträger und die umweltfreundliche Mobilität gelegt. Dazu wurde – passend zum Tag der Sonne – kontrolliert, auf wie vielen Dächern in St. Jakob bereits Solar- und Photovoltaikanlagen installiert wurden. Zudem diskutierten die SchülerInnen über die E-Mobilität in Osttirol und nahmen das neue Elektro-Auto des Nationalparks Hohe Tauern unter die Lupe.