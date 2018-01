AK Semesternachhilfe in Lienz

05.01.2018, 15:46 Uhr

Gute Nachrichten für Schüler ab der 5. Schulstufe: Wer in Mathematik, Englisch, Deutsch oder Rechnungswesen noch Nachholbedarf hat, sollte sich beim BFI Lienz einen Platz für die AK Nachhilfe in den Semesterferien sichern. Anmeldeschluss: 26. Jänner.

OSTTIROL. Die AK Tirol ermöglicht den Arbeitnehmerfamilien in Osttirol im Februar in Zusammenarbeit mit dem BFI Tirol wieder die beliebte Semesternachhilfe. Hier gibt es für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe Unterstützung von erfahrenen Pädagogen. Sie helfen den Jugendlichen dabei, Wissenslücken zu schließen und den Stoff zu vertiefen, damit sie gut vorbereitet ins Sommersemester starten können.

Die Kurse finden von Montag, 12. Februar, bis Donnerstag, 15. Februar, von 8.30 bis 11 Uhr und/oder 11 bis 13.30 Uhr statt, je nachdem, ob ein oder zwei Fächer belegt werden. Unterricht gibts in Mathematik, Englisch, Deutsch und Rechnungswesen. Kleingruppen mit maximal 6 Teilnehmern garantieren dabei optimale Lernerfolge (Mindestteilnehmerzahl erforderlich).10 Unterrichtseinheiten pro Fach kosten für Kinder von AK Mitgliedern nur 60 Euro (sonst 95 Euro). Anmeldeschluss ist am 26. Jänner.Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschule, der Unterstufe allgemeinbildender höherer Schulen sowie der Oberstufe allgemeinbildender und berufsbildender mittlerer und höherer Schulen.Anmeldungen beim BFI in Lienz, Dolomitencenter, Tel. 04852/61292 - 23.