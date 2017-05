Auch Vereinsführung will gelernt sein

05.05.2017, 11:24 Uhr

Monja Ladstäter von der Musikkapelle St. Jakob absolvierte Führungskräfte-Seminar des ÖBV und konnte kürzlich ihr Diplom entgegennehmen.

Zwei Semester lang feilten 13 Funktionäre aus verschiedenen Musikvereinen im Rahmen des Führungskräfte Seminars des Österreichischen Blasmusikverbandes (ÖBV) an ihren Führungsqualitäten.Aus dem Bezirk Lienz nahm Monja Ladstätter von der Musikkapelle St. Jakob an dieser Seminarreihe teil. Marketing, Finanzen, Sponsoring, rechtliche Angelegenheiten waren dabei ebenso Thema, wie richtige Medien- und Öffentlichkeitsarbeit oder Rhetorik und Kommunikation.Die Seminarreihe wurde von den Teilnehmern mit einer Diplomarbeit abgeschlossen. Ihre Urkunde zur „Diplomierten Vereinsfunktionärin“ konnte Ladstätter kürzlich in Kirchbichl/Tirol entgegennehmen."Ich sehe meine Funktion bei der Musikkapelle St. Jakob in Defereggen als Chance, sozial aktiv zu werden, mich in meine Heimatgemeinde zu integrieren und Musik zu leben", so die erfolgreiche Absolventin.