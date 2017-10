Bei der Heimatbühne St. Jakob heißt es: "Endlich hänt die Weiber foscht"

Die Heimatbühne St. Jakob i. Def. bringt heuer das Lustspiel "Endlich hänt die Weiber foscht“ (Originaltitel „Endlich san d’Weiber furt“) von Marianne Santl zur Aufführung.Inhalt: Die Ortsbäuerinnen fahren für ein Wochenende nach Hamburg – sturmfreie Bude für die zurückbleibenden Männer. Sie hecken einen wilden Plan für den Samstagabend aus. Eine gesellige Runde, viel Bier und sogar eine Stripperin soll kommen. Zuerst droht der Plan zu kippen, denn die Damen wollen plötzlich, dass ihre Männer doch noch mitfahren – aber eine akute „Krankheitswelle“ kann dies gerade noch verhindern. Leider haben die Ehemänner nicht mit der Findigkeit ihrer Frauen gerechnet, die einen Kontrollschlachtplan erarbeitet haben. Zuerst rauscht schon mal die Tante an und nistet sich in das bereits in Vorbereitung befindliche Sündennest ein. Dann hat noch die Schwester des Pfarrers ihre Anweisungen bekommen. Einzig und allein der Sohn freut sich, da er für allerlei Gefallen Bestechungs- oder Schweigegeld kassieren kann. Allerdings war ihm dabei nicht bewusst, was noch alles auf ihn zukommen wird. Ein Sodom und Gomorrha der besonderen Art finden die überraschend und viel zu früh heimkehrenden Damen zu Hause vor...

Die Premiere findet am Samstag, 28.10.2017 um 20.00 Uhr im Gemeindesaal St. Jakob statt. Weitere Aufführungstermine: 31.10., 4.11. und 11.11.2017 jeweils um 20.00 Uhr. Saaleinlass ist jeweils um 19.00 Uhr. Kartenvorverkauf und Platzreservierung sind bei der Gemeinde St. Jakob unter 04873/6320-12 möglich.