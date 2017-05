Der "Kampf" gegen achtlos weggeworfenen Müll

11.05.2017, 16:09 Uhr

Frühlingszeit ist Zeit der Flurreinigungsaktionen - auch für viele Osttiroler SchülerInnen

Es ist wieder Frühling, und damit sieht man auch wieder die ganzen Abfälle neben den Straßen, Wegen und Plätzen, die meist aus Gedankenlosigkeit oder Bequemlichkeit nicht den Weg in die Mülltonnen gefunden haben.Bei den Flurreinigungsaktionen in Osttirol werden jeden Frühling tausende Kilogramm Abfälle eingesammelt. Alleine die Schüler der Polytechnischen Schule Matrei in Osttirol haben bei ihrer Flurreinigungsaktion über 60 Säcke an achtlos weggeworfenen Abfällen eingesammelt.

Als neues Konzept von Gerhard Lusser, Umweltberater des Abfallwirtschaftsverbandes Osttirol, wird bei Flurreinigungen mit Volksschülern immer eine „Tschik-Challenge“ durchgeführt. So wurden bei der Flurreinigung mit der Volksschule St. Johann im Walde mit 9 Kindern in 10 Minuten 318 Zigarettenstummel im näheren Umfeld der Schule eingesammelt. Im Rahmen des Projekts „Tschik-Challenge“ wird besonders auf die kleinen und leicht zu „übersehenden“ Abfälle eingegangen."Dass die Inhaltsstoffe der achtlos weggeworfenen Verpackungen und Abfälle ins Grundwasser und so in unsere Nahrung kommen weiß heute fast jeder. Neben dem wichtigen Umweltgedanken sollte sich jeder der seine Abfälle 'verliert' auch Gedanken über die Kosten einer professionellen Aufräumaktion machen, wenn sich keine Freiwilligen mehr für diese Arbeiten finden", so Lusser.Deshalb sollte jeder „seine“ Abfälle und Verpackungen richtig entsorgen – sozusagen „Reinwerfen statt wegwerfen“.