Ein besonderes Konzerterlebnis

07.05.2017, 00:00 Uhr

SchülerInnen der NMS Nußdorf-Debant besuchten Konzert der Wiener Philharmoniker

Die Wiener Philharmoniker, eines der weltbesten Orchester, bemühen sich immer wieder junge Menschen für klassische Musik zu begeistern. So hatten Ende April zwei Klassen der Neuen Musikmittelschule Nußdorf-Debant die einmalige Gelegenheit auf Einladung der Wiener Philharmoniker ein Schülerkonzert zu besuchen. Die Star-Violonistin Janine Jansen konzertierte im Wiener Konzerthaus und spielte das anspruchsvolle Violinkonzert in D-Dur von P. I. Tschaikowsky. Beeindruckt von Größe und Prunk des Saals lauschten die 45 Schülerinnen und Schüler dem hervorragenden Klang des Orchesters und dem ausgezeichneten Violinspiel der Solistin. Nach dem Konzert hatten sie noch die Gelegenheit zu einem exklusiven „Meet & Greet“ mit dem Flötisten Walter Auer. Dabei konnten die Schüler Fragen aller Art an ihn richten, begonnen von der Übungszeit, die ein Philharmoniker aufbringen muss, bis hin zur Gage, die man als Profimusiker verdient.Die Organisation und die Kosten für Fahrt, Konzert und Übernachtung wurden zur Gänze von der Stiftung der Wiener Philharmoniker übernommen.