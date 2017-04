„Entängstigt euch“

24.04.2017, 11:44 Uhr

Als Eröffnungsreferent ging der Theologe und Werteforscher Paul Zulehner Ängsten und Abwehrhaltungen in der Bevölkerung gegenüber dem Fremden und Befremdlichen nach.„Insgesamt gilt es, einer Grundstimmung der Angst, Sorge und Abwehr, eine beherzte Kultur des Vertrauens und der Zuversicht entgegenzusetzen. Dies ist kein frommer und unrealistischer Wunsch, sondern ist belegt durch viele gelungene Beispiele der Integration und das ungebrochene Engagement einer solidarischen Zivilbevölkerung“, so Caritasdirektor Georg Schärmer.Die Besucherinnen und Besucher der Tagung konnten sich in mehreren Erzählkreisen und Projektbeschreibungen dafür die Bestätigung und Ermutigung holen. Dennoch bleiben Integrationsbemühungen ein herausfordernder Dauerauftrag für die kommenden Jahre. Die Caritas sieht es unter anderem als ihre Aufgabe, den vielen Angst- und Drohbotschaften gute Geschichten entgegenzusetzen.