Erster Tonträger der Familienmusik Mattersberger

11.05.2017, 15:05 Uhr

Unter dem Titel „Quer durch!“ legt die Matreier Familienmusik ihr erstes Album auf.

MATREI. Volksmusik, Schlager, Austropop, Stücke von Herbert Pixner und dem Komponisten Alois Trost von der Altmatreier Tanzmusik - quer durch verschiedene Stilrichtungen hat die Familienmusik Mattersberger aus Matrei in Osttirol ihr erstes Album zusammengestellt. Martin Mattersberger hat früher bei der Musikkapelle Matrei Zugposaune gespielt und vor drei Jahren gemeinsam mit seinem Sohn Mathias und den Töchtern Magdalena und Sophie die Familienmusik gegründet.

Seit drei Generationen wird in der Familie Mattersberger musiziert. Opa Albert ist seit seiner Jugend ein begeisterter Musikant, hat unter anderem bei den „Broi Bübn“ und der „Altmatreier Stubenmusik“ mitgewirkt. Bei einigen Stücken der neuen CD spielt er gemeinsam mit seinem Sohn und den Enkelkindern mit der Steirischen Harmonika mit. Den „Seblaser Boarischn“ sowie die Stücke „Auf da Trottn“ und „Verliebt am Hildenweg“ hat er für das Album selbst komponiert.Martin spielt den Kontrabass, Mathias (18) die Steirische Harmonika, Magdalena (17) das Hackbrett und Sophie (15) die Gitarre. Sophie ist auch eine begeisterte Sängerin und auf der CD mit dem Seer-Lied „Wilds Wasser“ zu hören. Mathias spielt seit 12 Jahren die Steirische, war „Kiwanis-Preisträger 2016“ und spielt auf dem neuen Album Petra Kopps Solostück „Flott unterwegs“. Die beiden Mädchen besuchen das Musik-BORG in Lienz und werden demnächst ihre Abschlussprüfung an der Landesmusikschule Matrei-Iseltal (Goldenes Leistungsabzeichen) ablegen.Highlights der CD „Quer durch!“ sind der „Vierteljahrhundertdreiviertler“ und das Stück „Augenstern“ von Herbert Pixner, Alois Trosts berühmte Komposition „Gruß an Schloß Weißenstein“ sowie das Lied „Wilds Wasser“ von den Seern, das Alfred Jaklitsch komponiert hat.Die CD ist um 15 Euro bei Skribo Obwexer in Matrei und der RGO Matrei sowie bei der Familienmusik Mattersberger (0664/1237925) erhältlich.