, 9971 Matrei in Osttirol AT

Kesslerstadl, Maurerplatzl , 9971 Matrei in Osttirol AT

Vor 165 Jahren, am 18. August 1852, gelang Franz Keil mit Bergführern und Trägern die Erstbesteigung des Hochschobers (3.240 m) in der Schobergruppe.



Unter der Regie von Ewald Ferner-Ortner, dem Hüttenwart der Hochschoberhütte, wurde die Erstbesteigung anlässlich des Jubiläums verfilmt. Nach zwei erfolgreichen Prämieren in Ainet wird der Film nun auch in Matrei, genauer gesagt im Kesslerstadl, präsentiert.