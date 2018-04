Frühjahrsputz in der Gemeinde Virgen

30.04.2018, 00:00 Uhr

Flaschen, Dosen, Papier und dergleichen werden oft unbedacht, oft auch vorsätzlich weggeworfen. Im Einzelnen ist es nicht viel, in Summe kommen durchaus große Mengen zusammen.Auch die Schüler und Kindergartenkinder beteiligten sich aktiv an der Aktion.Bürgermeister Dietmar Ruggenthaler ist es besonders wichtig, die junge Generation einzubinden: „Wenn sich unsere Kinder an der Aktion beteiligen, werden sie für das Thema sensibilisiert. Es wird frühzeitig ein Bewusstsein für eine saubere Umwelt geschaffen“, so Ruggenthaler.