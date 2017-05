Frühjahrsputz in Virgen – ein ganzes Dorf macht mit

03.05.2017, 14:39 Uhr

Seit 25 Jahren findet alljährlich im Frühjahr eine großangelegte Dorfreinigungsaktion statt.

Unter dem Motto „Viele Hände machen der Arbeit schnell ein Ende“ beteiligten sich am vergangenen Wochenende in Virgen wieder viele Freiwillige aus Vereinen und Organisationen an der heurigen Dorfreinigungsaktion. Die einzelnen Putztrupps unter Schirmherrschaft der Gemeinde sammelten Unrat entlang von öffentlichen Plätzen und Wegen, säuberten Bachläufe und Uferböschungen von Unrat und Abfall. Flaschen, Dosen, Papierln und dgl. werden oft unbedacht, oft auch vorsätzlich weggeworfen. Im Einzelnen ist es nicht viel, in Summe kommen anständige Mengen zusammen.Besonders engagiert hat sich bei dieser Aktion die Virger Jugend. Bei den Vereinen war vielfach der Nachwuchs im Einsatz. Auch die Schüler und Kindergartler machten eifrig mit. Bürgermeister Ing. Dietmar Ruggenthaler ist es besonders wichtig, die junge Generation einzubinden: „Durch die aktive Beteiligung an der Aktion werden die Kinder sensibilisiert, Abfall nicht achtlos wegzuwerfen. So wird frühzeitig Bewusstsein für eine saubere Umwelt geschaffen.“Ihren Abschluss fand die 25. Dorfreinigungsaktion mit einem Grillfest bei der Feuerwehr Virgen.