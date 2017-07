Gelungener Helenenkirchtag 2017

25.07.2017, 15:37 Uhr

Zwei Tage lang wurde in Thurn musiziert, getanzt und gefeiert.

Begonnen wurde das Kirchtagswochenende wie jedes Jahr mit der Patroziniumsmesse am Helenenkirchl am Samstagmorgen. Am Abend folgte dann das Fest beim Thurner Gemeindezentrum. Während des Festkonzertes der Musikkapelle Thurn wurden die MusikantInnen, die ein Leistungsabzeichen abgelegt hatten, geehrt: Für das bronzene Leistungsabzeichen wurden Verena Stotter (Flügelhorn), Vanessa Lukasser (Klarinette), Laura Wibmer (Horn) und Lara Possenig (Querflöte) ausgezeichnet. Das silberne Leistungsabzeichen dürfen sich jetzt Ruth Gstrein (Querflöte), Tamara Kügler (Querflöte), Kevin Ackerer (Trompete) und Christoff Kügler (Trompete) an den Musikrock heften. Paul Gstrein stellte sich der Prüfung für das goldene Leistungsabzeichen und bestand diese mit Bravour. Auch dieses Leistungsabzeichen bekam er am Samstag überreicht.Im Anschluss an das Festkonzert sorgten „OLMFÄTT“ aus dem Lesachtal für Stimmung.

Am Sonntagvormittag marschierte dann die Musikkapelle Oberlienz auf und spielte ein Frühschoppenkonzert, anschließend konnte man zu den Klängen der Kuenz Buam das Tanzbein schwingen. Zwei weitere Highlights des heurigen Helenenkirchtags waren die Verlosung und Versteigerung am Sonntag. Versteigert wurden heuer ein Lärchenbaum, ein Standerle der Musikkapelle Thurn, ein Wochenende auf der Weber Alm und 5 (Arbeits-)Stunden mit Harald Wilhelmer, einem Thurner Musikanten. Auch für alle, die sich bei der Versteigerung nicht trauten aufzuzeigen, gab es eine Gewinnmöglichkeit: Bei der Verlosung konnte man neben vielen Sachpreisen den Thurner Maibaum und einen Murmeltierabschuss gewinnen.Auch für die Kinder wurde mit der Hüpfburg, dem Kinderschminken und der Bastelecke ein tolles Rahmenprogramm geboten.