Gütesiegel für Übungsfirmen der HAK Lienz

04.05.2017, 14:51 Uhr

Praxisbezug und die Vernetzung verschiedener Schulfächer stehen bei den Übungsfirmen im Fokus.

Im heurigen Schuljahr haben sich drei Übungsfirmen der Lienzer Handelsakademie für das Qualitätszertifikat von ACT („Austrian Centre for Training Firms“) beworben. Die jungen Mitarbeiter haben ihre Kompetenzen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Alle angemeldeten Übungsfirmen waren erfolgreich und konnten sich über das verliehene Gütesiegel freuen. Die feierliche Übergabe der Auszeichnung fand am 27.04.2017 in den Räumlichkeiten des Tiroler Landesschulrates in Innsbruck statt.

„Vision Factory“, „Meditasien Wellness GmbH“ und „Computerprofi“ arbeiteten zwischen Oktober 2016 und März 2017 einmal pro Woche intensiv an den vorgebenen Aufgaben, dem sogenannten Kriterienkatalog. Das Zertifizierungsprogramm ist sehr aufwändig und anspruchsvoll. Abgegeben wurden zB. Steuermeldungen, Investitionspläne, Leitbilder, Mitarbeiterbefragungen, Plan G + V Rechnungen, Soll-Ist-Vergleiche sowie Dokumentationen kompletter Geschäftsfälle (Angebot, Bestellung, Lieferung, Bezahlung, Verbuchung). Die Geschäftspartner waren Übungsfirmen anderer Schulen. Die Abteilungen Sekretariat, Einkauf, Verkauf, Rechnungswesen und Personal haben ganze Arbeit geleistet. Jede eingereichte Zertifizierungsmappe hatte den stattlichen Umfang von ca. 150 Seiten. Die LehrerInnen begleiteten den Lernprozess als Coach bzw. „Geschäftsleitung“.Die Idee der Übungsfirmen entstand in den 1990er Jahren und hat sich aus Sicht von HAK-Direktor Josef Pretis bestens bewährt. Ziel dieser Initiative ist die permanente Weiterentwicklung des Praxisbezuges und die Vernetzung verschiedener Schulfächer wie Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Sprachen, Informatik etc. In seiner Ansprache im Rahmen einer kleinen Ehrung hob Pretis die Leistungen der Schüler hervor, die „über das Gewöhnliche weit hinausgehen“. Er freue sich, dass bereits vier der acht Übungsfirmen der HAK Lienz zertifiziert sind.Die Schule peilt mit dem Schwerpunkt „Unternehmensgründung“ auch schon eine weitere Auszeichnung an: EESI. Dieses Zertifikat ist eine Auszeichnung für „Entrepreneurship-Schulen“.