HAK-Schüler sagten: "Benvenuti a Lienz!"

10.05.2017, 16:03 Uhr

Zusammenarbeit der HAK Lienz mit Partnerschulen in Italien ging in die zweite Runde

Nachdem die Schüler aus Osttirol und Oberkärnten bereits im September 2016 eine Woche im Trentino verbrachten, stand von 23. bis 28. April der Gegenbesuch an. 14 Schülerinnen und Schüler vom Istituto d’Istruzione Martino Martini in Mezzolombardo und vom Istituto Tecnico Superiore Fontana in Rovereto besuchten Osttirol. Sie waren bei Familien der heimischen Schüler untergebracht und gingen gemeinsam mit ihnen in den Unterricht. Außerdem hatten sie die Gelegenheit, ihre Deutschkenntnisse in einem extra für sie organisierten Sprachkurs zu verbessern.An den Nachmittagen lernten die italienischen Gäste Osttirol kennen. Neben einer Stadtrallye in Lienz standen eine Firmenbesichtigung bei Loacker und ein Besuch auf der Dolomitenhütte auf dem Programm. Am Abend folgten kulinarische Ausflüge in die Osttiroler Küche."Diese Woche war für die Schüler beider Länder sehr erlebnisreich. Die gemeinsamen Aktivitäten der HAK Lienz und Freunden aus dem Trentino werden fortgesetzt", verrät HAK-Direktor Josef Pretis. Für Anfang September ist ein weiteres Konzert der "Banda Cittadina di Mezzolombardo" in Lienz geplant.