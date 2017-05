Hauptplatz Lienz: Ein kleiner Schritt wurde gemacht

13.05.2017, 00:00 Uhr

So lang wie beim Dolomitenbad will man sich bei der Umgestaltung des Hauptplatzes nicht Zeit lassen. Trotzdem, bereits im Jahr 2011 startete man den Prozess. Nun, sechs Jahre später, zeichnet sich tatsächlich ein gangbarer Weg ab, dem Platz vor der Liebburg neuen Glanz zu verleihen.Vergangene Woche präsentierten Peter Paul Rohracher und Angela Frey vom Verein zur Förderung des Hauptplatzes ihre Pläne den Lienzer Mandataren im Gemeinderat.Allen Plänen voran stand immer die Forderung der Stadt Lienz, dass sich die "Hauptplatzler" aktiv und auch finanziell an dem Projekt "Hauptplatz neu" beteiligen. DIes ist auch geschehen. Von den 45 Geschäften haben sich 34 via Vertrag verpflichtet, an Marketingmaßnahmen finanziell zu beteiligen. Das Jahresbudget des Vereins beträgt rund 40.000 Euro.

Auch über die Optik des Platzes hat man sich bereits Gedanken gemacht und so präsentierte Architekt Rohracher seine Vorstellung einer Umgestaltung. Bürgermeisterin Elisabeth Blanik beeilte sich klarzustellen, dass dies eine Diskussionsgrundlage sein und der Platz "in dieser Form nicht kommen wird".Mit der Umgestaltung könnte auch die ganzjährige Fußgängerzone wieder fallen und einen 'Shared Space-Konzept' weichen. Außerhalb der Hochsaisonen würde der Hauptplatz dann zur Begegnungszone von Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer.Mittels Stufenplan will man im Jahr 2018 an die Umsetzung gehen. Große Diskussionen gab es unter den Gemeinderäten keine. Die Tatsache, dass sich die Hauptplatzler großteils einig sind und damit wieder ein kleiner Schritt gemacht wurde, schien die Mandatare zufrieden zu stellen.