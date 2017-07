„Helping-Six“ sind Vizebundesmeister in Erste Hilfe

18.07.2017, 11:45 Uhr

Die Sillianer Jugendgruppe erreichte den ausgezeichneten 2. Platz beim Erste-Hilfe-Bundesbewerb.

Unter dem Titel "Act human. Mission Heartbeat." ging in Leonding das 13. Bundesjugendlager des Österreichischen Roten Kreuzes über die Bühne. Beim dort abgehaltenen Erste Hilfe-Bundesbewerb haben sich Mädchen und Jungs in der Altersklasse der 10-14jährigen in 11 Teams untereinander gemessen. In der Altersklasse der 14-17jährigen standen sogar 26 Gruppen am Start.Das Motto des Bewerbs „Mutter Erde. Unser wichtigster Herzschlag“ zog sich durch die Palette der Aufgaben, welche die jungen Ersthelfer mit Bravour meisterten.Die Jugendgruppe Sillian „Helping-Six“ erreichte dabei mit nur 5 Punkten Rückstand den ausgezeichneten 2. Platz in der Gruppe der 10-14-Jährigen und sicherte sich damit den Vizebundesmeistertitel.

Das Bundesjugendlager des Österreichischen Roten Kreuzes wird alle zwei Jahre veranstaltet und fand heuer – wie erstmals vor 25 Jahren – in Leonding statt. Insgesamt nahmen daran 1100 Kinder und Jugendliche des Roten Kreuzes aus ganz Österreich teil.