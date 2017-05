HILFE, DIE MOTORRADFAHRER KOMMEN ZUR SEGNUNG!!!

10.05.2017, 08:43 Uhr

Die Versuchungen unserer Zeit sind überall vorhanden, werden täglich adaptiert, es ist wichtig, die Gruppierungen auf den Weg zu bringen, zu kultivieren, die Hände zu falten, dem vermeintlichen Segen eines Priesters zu lauschen, dem eigentlich die Worte fehlen, aber in dieser konkreten Situation kann der schnell herbeigeeilte Militärdekan über seinen eigenen Schatten springen . . . von Hoffnung keine Spur, dass aus diesen Bikern auch christliche Menschen werden, die sich eventuell als Vorbilder zeigen, die sich interessieren für die Belange einer mittlerweile völlig durchgeknallten Welt . . .Da es keine normale Welt mehr gibt, ist auch nicht davon auszugehen, dass diese Biker einen normalen Anteil in sich tragen, mitnichten, denn der Spektakel hat sich eingebürgert, ist zu einem festen Anteil ihrer eigenen Existenz geworden, der Show-down schon in den Köpfen vorhanden . . . hier bei der Motorradsegnung kann man buchstäblich das Himmelreich auf Erden erleben . . . die wenigen gehaltvollen Worte eines Dekans führen in keinen Zustand zu einer überhöhten und auch geistigen Veränderung, alles bleibt wie es ist . . .Motorradfahrer sind keine Leuchttürme, sind ausschließlich EGOISTEN auf zwei Rädern ihres künstlichen Freiheitsdrangs, den sie nach Belieben ausleben, denn das Gas-geben ist ein heiliger Vorgang, ein göttliches Ritual, dessen Werte mehr als zwielichtig sind, weil sie keine sind, sich auch niemals in dieser gehaltvollen Richtung entwickeln werden . . . man muss sich schützen, man muss sich distanzieren, man muss auch an dieser Stelle deutlich deklamieren, dieser Vorgang mit der Motorradsegnung ist ungeheuerlich und auch anmaßend, und nicht geeignet, einen Segen als Segen zu erkennen, denn dieser Segen hat keinen Segen: weder von oben noch von einer anderen Seite . . . es ist ein Spiel, und diese Spiele sind künstlich wie es auch andere dämliche Spiele in dieser Region gibt . . .Die geistigen Aspirationen eines gehaltvollen Lebens erfüllen diese Zielgruppen der Biker nicht, sie wirken wie Tiere, die ihrem Instinkt folgen, und anderen auf den Zeiger (Wecker . . .) gehen, weil sie die Natur belästigen durch Abgase und schrecklichen Lärm, durch aufdringliches Ausleben ihrer aufgemotzten Feuerstühle . . . eine Selbst-Reflexion ihres Verhaltens ist nicht zu erwarten . . .Wir müssen nicht alles geduldig ertragen, einfach so hin-nehmen, alles über uns ergehen lassen . . . auch wir, die Anlieger in der Pustertalerstraße haben Grundbedürfnisse, auch wir sind Menschen, die sich ihren Interessen widmen wollen . . . die Motorradsegnung steht im Widerspruch zu all den grausamen Störungen, die wir immer wieder bewältigen müssen, weil sie kaum zu vermeiden sind . . . diese Segnung kann man vermeiden, sie hat keinen Wert an sich, sie ist schon von Ansatz her eine einzige LÄCHERLICHKEIT, ein WAHNSINN, ein BLÖDSINN . . .