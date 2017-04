Jugendredewettbewerb: Zwei Stockerlplätze für Osttirol

28.04.2017, 10:17 Uhr

Am 26. April 2017 ging das 65. Landesfinale des Jugendredewettbewerbs im Innsbrucker Landhaus über die Bühne.

56 Jugendliche aus ganz Tirol, sieben davon aus Osttirol, lieferten sich ein wortgewandtes Kopf-an-Kopf-Rennen und zeigten der Jury ihr rhetorisches Talent. Referiert wurde einzeln oder in Gruppen in den Kategorien „Klassische Rede“, „Spontanrede“ und „Neues Sprachrohr“.Mit ihrem "Brief an Donald Trump" konnte Magdalena Guggenberger von der LLA Lienz die Jury überzeugen und belegte in der Kategorie Klassische Rede/Mittlere Schulen den dritten Platz.Elena Einhauer, Anna Huber und Julia Untertroger von der HLW Lienz holten in der Kategorie Neues Sprachrohr mit ihrer Rede zum Thema „Komm, lass uns wieder echt sein!“ den ausgezeichneten zweiten Platz.

„Sich vor zahlreichem Publikum und einer fachkundigen Jury auf die Bühne zu trauen und zu aktuellen Themen Stellung zu nehmen, ist keine leichte Aufgabe und erfordert einiges an Mut und Selbstbewusstsein. In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, die Meinungsfreiheit zu stärken und die kritische Auseinandersetzung junger Menschen mit gesellschaftlichen Fragestellungen zu fördern“, betonte Jugendlandesrätin Beate Palfrader bei der Siegerehrung. „Alle Teilnehmenden haben nicht nur großes Talent und Engagement bewiesen, sondern auch wertvolle Erfahrungen für den weiteren Ausbildungs- und Berufsweg gewonnen. Ich gratuliere allen, die sich dieser Herausforderung gestellt haben.“