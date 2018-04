Kinderpolizei machte in Lienz Station - mit Video!

26.04.2018, 11:31 Uhr

Bewusstseinsbildung im Straßenverkehr und im Internet stehen auch heuer wieder im Mittelpunkt.

Gefahren erkennen

LIENZ. Rund 420 Kinder aus 20 Osttiroler Volksschulen tummelten sich am 25. April 2018 in und um die Lienzer Dolomitenhalle. Grund dafür war die "Cyberkids- Kinderpolizei- Bezirkstour", die an diesem Tag in Osttirol Station machte.In Kooperation mit dem Kuratorium Sicheres Österreich tourt die Polizei durch alle Tiroler Bezirke. Dabei steht neben der Verkehrserziehung mit dem Präventionsprojekt „Cyberkids“ der verantwortungsvolle Umgang mit dem Internet und den Sozialen Medien auf dem Programm. Insgesamt mehr als 5.000 Kinder werden heuer wieder an diesem Projekt teilnehmen.Wie wichtig es ist, die Kinder in Sachen Internet, Facebook, Whatsapp und Co zu informieren und aufzuklären weiß Erwin Vögele von der Polizei Tirol: "Kinder verschicken zum Beispiel Fotos, ohne darüber nachzudenken. Wir erleben immer wieder, dass darunter viele Bilder sind, die sagen wir 'nicht OK' sind."Bei der Frage, wer denn schon mal im Internet war, schnellten fast alle Hände der Volksschüler nach oben. AK Experte Helmut Lichtmanegger vermittelte den Kindern daraufhin, welche Gefahren sich im World Wide Web und den Sozialen Medien verbergen und wie man verantwortungsvoll mit diesen Medien umgeht.

Unter der Lupe

Zu den Höhepunkten des Tages gehörten natürlich die Einsatzfahrzeuge der Polizei, die von den Kindern unter die Lupe genommen werden konnten. Außerdem hatten die Schüler die Gelegenheit, schusssichere Westen anzuprobieren und ein Radargerät zu testen.Auch der Bremstest des Postbusses ließ die Kinder staunen. Für große Begeisterung sorgte die Vorführung von Polizeihund Onyx und seinem Herrchen Eduard Reinisch.Im Anschluss erhielten Kinder aus zwei Schulklassen der VS Ainet und Assling auf der Bühne ihre Urkunden für die bereits absolvierten Cyberkids-Schulungen. Für eine tolle Stimmung sorgte dann im Anschluss das Konzert von "Bluatschink" mit Frontmann Toni Knittl bei dem natürlich Polizeimaskottchen Tommy-Bär und das Lied „133 Kinderpolizei“ nicht fehlen durfte.