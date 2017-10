Leerstandkonferenz in Innervillgraten

13.10.2017, 10:51 Uhr

Bereits zum sechsten Mal organisiert und leitet das Architekturbüro nonconfom die Leerstandskonferenz. Die Veranstaltungsreihe setzt sich in Vorträgen und unterschiedlichen Diskussionsformaten mit erfolgreichen Strategien gegen Leerstand und Ausdünnung von Orts- und Stadtzentren auseinander. Die diesjährige Ausgabe widmet sich einer bedeutenden Thematik im ländlichen Raum: „Leerstand und Landwirtschaft“. Als Konferenzort wurde die Gemeinde Innervillgraten ausgewählt, die neue Strategien gegen das Höfesterben entwickelt und bereits einige Vorzeigeprojekte vorweisen kann.

Das Konzept dieser Leerstandskonferenz wurde in Zusammenarbeit mit Thomas Kranebitter, Raum- und Regionalplaner in Lienz, dem Regionsmanagement Osttirol, sowie den Verantwortlichen der Gemeinde Innervillgraten und des Planungsverbandes 35 Sillian und Umgebung, Villgraten, Tilliach entwickelt."Wir möchten die lokalen Akteure untereinander vernetzen und mit den überregionalen Impulsen Potentiale aufzeigen, wie in die Jahre gekommene oder nicht mehr genutzte Bauernhäuser, Ställe und Scheunen nach- oder umgenutzt werden,“ so Thomas Kranebitter.„Die vielen spannenden Ansätze für die Umnutzung von Leerständen müssen in die Köpfe der Leute kommen. Diese Konferenz soll bewusst machen, dass Leerstand auch eine Chance und ein Potential für Veränderung sein kann,“ ergänzt Matthias Scherer, Bürgermeister von Obertilliach und Obmann des Planungsverband 35.Die 6. Leerstandskonferenz beginnt am 11. Oktober mit einem Auftaktdialog und wird an den beiden folgenden Tagen mit Fachvorträge und Diskussionsrunden mit Experten aus dem In- und Ausland, Best-Practice-Beispiele zu Um- und Neubau, zu Zwischen- und Wiedernutzung von Leerständen fortgesetzt.Alle OsttirolerInnen die an der Konferenz teilnehmen möchten, erhalten das 2-Tages-Ticket um 50% vergünstigt. Anmeldung und weitere Informationen auf www.leerstandskonferenz.at.