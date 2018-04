Lienz Hilfe für Armenien feiert 10-jähriges Jubiläum

24.04.2018, 16:21 Uhr

Eine komplette Ausrüstung für 30 Langläufer, von neuer Bekleidung für Jugendliche, Schuhe, Langlaufschi, Stöcke wurde von Loipen Charly und Raimund Mühlmann im März dem Deutschen Honorarkonsul für Armenien übergeben.

„Wir sind unseren Sponsoren für ihre Unterstützung sehr dankbar,“ bedankt sich Charly Egger, in Osttirol auch als Loipen Charly bekannt, bei allen Unterstützern, die es ermöglichten wieder einen "sportlichen" Hilfstransport nach Gyumri, einer kleinen Stadt in Armenien, zu schicken.Die Hilfe für das von Krieg, Naturkatastrophen und wirtschaftlich schlecht erreichbare Land hat in Lienz eine lange Tradition. Raimund Mühlmann und Charly Egger versuchen mit ihrem kleinen Netzwerk seit 10 Jahren, zum Wohle der Bevölkerung den Langlaufsport in Armenien zu ermöglichen und dabei gleichzeitig den Weg für einen beginnenden Tourismus in der Region Gyumri zu ebnen. „Dazu braucht es weitere Materialspenden und bald möglichst einen Motorschlitten mit Spurgerät, damit in der kommenden Wintersaison pünktlich gestartet werden. Ganz wichtig sind auch weitere Unterstützer des Projektes 'Langlaufen in Armenien'", so die beiden Organisatoren.Nach 8-tägiger Reise ist die Skilieferung jedenfalls an ihrem Bestimmungsort angekommen. Fast 4000 Kilometer wurden dabei zurückgelegt und auch so mache finanzielle Hürde musste an den Grenzen überwunden werden. Ziele gibt es für Mühlmann und Egger noch einige. „Drum Leute helft uns dabei, mit Sachspenden und Sponsoren für den Motorschlitten. Jede Unterstützung, auch zu Transportmöglichkeiten nach Armenien, nehmen wir gerne an“, schließt „Loipen Charly“.