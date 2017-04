"Mannsbilder" nahmen Arbeit auf

28.04.2017, 16:54 Uhr

Arbeit aufgenommen. Das volle Beratungsprogramm kann demnach nun auch in Osttirol angeboten werden. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Andreas Huber, Thomas Goller und Stefan Leibetseder vor Ort engagierte Männer gefunden haben,die bei uns mitarbeiten", freut sich Martin Christandl, Leiter der Männerberatung Mannsbilder in Tirol. Jeden Dienstag von 17.00 - 20.00 Uhr und nach Vereinbarung können Burschen und Männer sich in der Einrichtung Rat und Hilfestellung holen. Das Büro der Mannsbilder befindet sich in der Amlacher Straße 2, Stiege 3, 2. Stock. Termine können unter der Telefonnummer 0650-6036836 oder der E-mail Adresse beratung.lienz@mannsbilder.at vereinbart werden.