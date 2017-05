AT

"Geht's den Müttern gut, geht's den Kindern gut!" - unter diesem Motto findet auch heuer die jährliche Muttertagsaktion des Soroptimist Clubs Lienz/Osttirol statt.

Die Damen des Clubs werden am Samstag, 13. Mai von 9 bis 13 Uhr auf dem Lienzer Johannesplatz wieder Muttertagstorten und Schokowürfel verkaufen. Der Reinerlös der Aktion kommt in Not geratenen Müttern aus Osttirol zugute.