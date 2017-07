Sautrogrennen der Landjugend Ainet

AT

, 9951 Ainet AT

Ainet , 9951 Ainet AT

Die Jungbauernschaft/Landjugend Ainet veranstaltet am Sonntag, 30. Juli 2017 wieder ein Sautrogrennen am Aineter Teich. Bewaffnet mit jeweils einer Schneeschaufel als Paddel gilt es für die antretenden Zweierteams, den Teich in einem Sautrog möglichst schnell zu umrunden. Die Beste Zeit gewinnt. Neben einer Erwachsenenwertung wird es auch eine eigene Jugendwertung (bis 16 Jahre) geben. Das Bewerbsgerät wird zur Verfügung gestellt.

Natürlich ist neben ausreichender Verpflegung auch für musikalische Unterhaltung gesorgt. Ab 11.00 Uhr gibt es einen Frühschoppen mit der jungen Lesachtaler Gruppe „OLMFÄTT“, danach spielen "Die drei Iseltoler" auf.