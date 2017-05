Spitzen-Mathematiker an der NMS St. Jakob

10.05.2017, 14:37 Uhr

Beim Känguru der Mathematik konnten die Schüler der Neuen Mittelschule St. Jakob i. Def. ausgezeichnete Ergebnisse einfahren.

Bundesweite Spitzenplätze

In der Landeswertung aller NMS erzielte Tobias Ortner aus der 3. Klasse den 2. Platz, die Brüder Stefan und Florian Volgger aus der 1. bzw. 3. Klasse belegten beide Rang 3 und David Planer aus der 4. Klasse erreichte den 5. Platz.Die genannten Schüler werden am 23. Mai im Landhaus in Innsbruck für ihre tollen Leistungen geehrt.Die Pangea-Testung unter mehr als 30.000 Teilnehmern aus ganz Österreich meisterten Simon Liebhart und Stefan Volgger hervorragend. Im Vergleich aller Schüler der 5. bzw. 6. Schulstufe in Gymnasien und NMS belegten die Mathematiker aus dem Defereggental bundesweite Spitzenplätze:Simon Liebhart sicherte sich in der 6. Schulstufe Rang 5, Stefan Volgger holte in der 5. Schulstufe den 11 Platz.