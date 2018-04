The Irish Experience – Auslandspraktikum Irland 2018

27.04.2018, 13:48 Uhr

Nach einem achtstündigen Arbeitstag traf man sich in einem der Irish Pubs, wo bei gemütlicher Live-Musik Erfahrungen ausgetaucht wurden. Nicht umsonst heißt es im angelsächsischen Raum: Die Pubs sind das verlängerte Wohnzimmer der Bevölkerung.An den Wochenenden wurde die Zeit genutzt, um die kulturelle Seite Irlands zu erleben. Besonders eindrucksvoll war der Besuch im Guinness-Storehouse in Dublin, einem multimedialen Museum, wo auf sieben Stockwerken der Weg der Zutaten, der Herstellung und des Brauens sowie die Geschichte von Guinnes gezeigt wurden.Ein Highlight stellte auch das Hurling-Match dar. Dieser irische Nationalsport, der mit Stöcken und einem Ball gespielt wird, ist eine der schnellsten Mannschaftssportarten der Welt. Das Match konnte an Spannung kaum überboten werden und die Begeisterung der Fans wiirkte auf die Besucher aus Österreich überwältigend.Das Praktikum in Irland war laut Schulleiter Peter Girstmair eine einprägsame Erfahrung. Die nächste Reise sei bereits geplant.