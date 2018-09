Tristach ist Klimabündnis-Gemeinde

07.09.2018, 13:07 Uhr

Die Gemeinde Tristach ist der globalen Partnerschaft des Klimabündnis Tirol beigetreten. Lienz feiert heuer sein 20-jähriges Klimabündnis-Jubiläum.

TRISTACH (red). Der Klimawandel kennt keine Landesgrenzen, er ist ein globales Phänomen, das uns am Ende alle betrifft. Globale Klimagerechtigkeit steht deshalb im Mittelpunkt der Klimabündnis-Philosophie, der sich die Gemeinde Tristach angeschlossen hat. Am Freitag erhielt Bürgermeister Markus Einhauer die Beitritts-Urkunde von Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe im Rahmen der 20-jähringen Jubiläumsfeier des Vereins.Vor 20 Jahre wurde in Tirol der Grundstein für ein erfolgreiches Kapitel im Klimaschutz gelegt: Das Land Tirol sprach sich für die Gründung des Klimabündnis Tirol aus. Von Anfang an mit dabei war die Stadt Lienz – sie feiert heuer ihr 20-jähriges Klimabündnis-Jubiläum.Was seinen Ausgang 1990 in Frankfurt fand war bald auch in Tirol angekommen: Die Idee einer Partnerschaft zwischen europäischen Städten und Gemeinden und Organisationen von indigenen Menschen in Brasilien. Das gemeinsame Ziel: Der nachhaltige Schutz des Amazonas-Regenwaldes und damit der Kampf gegen die globale Klimakrise. Dieser Partnerschaft hat sich nun auch die Gemeinde Tristach angeschlossen.