ÜBER DEN ANSTAND, IN SCHWIERIGEN ZEITEN MITEINANDER UMZUGEHEN . . .

21.04.2018, 06:58 Uhr

Wiederholt werden in dieser Sonnenstadt LIENZ (Modell Schöner Leben) Zigarettenkippen, Kaugummis und anderer Unrat achtlos weggeworfen. Er landet meist an exponierten Stellen, da, wo sich Leute treffen, sich begegnen . . . da ist dann das Kaugummi oder der Zigarettenrest buchstäblich im Weg = als letzte Konsequenz landet dieser Schmutz unmittelbar vor den Füßen der anderen Mitmenschen . . . sollten wir alle guten Benimmregeln vergessen haben, ist uns das wirklich so egal??? Oder wollen wir das Gefühl auskosten, andere müssen unseren Dreck beseitigen, den Lebensmüll entsorgen, der sich schamlos ausbreitet . . .???

Der neueste Hit geschieht direkt vor dem Eingang der Post, die direkt an den Tourismusverband grenzt, hier werden die Zigarettenreste auf die hübschen Pflastersteine geschmissen, die sich einnisten in die Steinnischen . . . ein grauenvoller Anblick . . . eine echte Schmutzkampagne . . . wer oder was ist da getrieben von einer Leidenschaft, den Rest einer Zigarette dort zu platzieren??? Warum es keinen Aschenbecher gibt, der vielleicht mit Sand gefüllt ist, den man in regelmäßigen Abständen wie bei einem Zen-Garten pflegen und warten könnte, nein, solche Ideen sind nicht da, existieren nicht in dieser Sonnenstadt Lienz, das passt zum Anspruch, den es nicht gibt, denn die Wirklichkeiten sind andere!!!Wie lange soll dieses SPIEL seine Anhänger finden??? Anstand ist etwas anderes!!! Erziehung im Leben ist ein besonderer Glücksfall, und Vorbilder muss man in dieser Stadt schon suchen, da hapert es gewaltig!!! Es geschehen noch Wunder . . .