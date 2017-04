Virgenaler Opferwidder bleibt in seiner Heimat

28.04.2017, 11:23 Uhr

Die Virgentaler Opferwidder-Prozession ist ein ganz besonderes Ereignis, dass alljährlich eine Woche nach Ostern in Virgen stattfindet. Das Brauchtum gründet sich auf ein Verlöbnis aus dem 17. Jahrhundert und wird bis heute fortgeführt.

Mit einem prächtig geschmückten weißen Widder pilgerten die Virgentaler Gläubigen am vergangenen Samstag zur Wallfahrtskirche Maria Schnee. Johann Oberwalder, der heurige Widderhalter, führte das Tier nach altem Ritual dreimal um den Hochaltar herum. Im Anschluss an den Dankgottesdienst fand am Kirchplatz die Verlosung des Widders statt. Organisator der diesjährigen Veranstaltung war die Fraktion Mitteldorf. Glücklicher Gewinner des Opfertieres war zwar ein Feriengast, es bleibt aber trotzdem in Virgen. Ingrid Berger aus Obermauern hat den Steinschaftwidder gekauft. Er steht nun gemeinsam mit anderen Schafen in einem Stall in Obermauern.

Das Verlöbnis

Das Virger Opferwidder Brauchtum gründet sich auf ein Verlöbnis aus dem 17. Jahrhundert. Damals herrschte in der Region eine verheerende Pestepidemie. Laut Überlieferungen hätten die Virger und Prägratner in ärgster Not Zuflucht zu Gott gesucht und eine jährliche Prozession mit einem weißen Widder nach Lavant verlobt, um von der Pest erlöst zu werden. Sind viele ähnliche Traditionen in anderen Orten im Laufe der Zeit abgekommen, so hat die des Virger Opferwidders die Jahrhunderte überlebt und wird Jahr für Jahr von den Gläubigen fortgeführt. Seit 1920 wird der „Lauantwidder“, wie er umgangssprachlich noch immer bezeichnet wird, nicht mehr nach Lavant, sondern nach Obermauern geführt. Wurde das Tier in früherer Zeit nach der Messe versteigert, so ist man jetzt zum Losverkauf übergegangen. Der Gewinn daraus kommt heutzutage den Pfarrgemeinden von Virgen und Prägraten zu Gute. Der Gewinner darf den Widder behalten oder wie im heurigen Jahr geschehen, weiterverkaufen.