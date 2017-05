Volksschule Huben feierte den Tag der Sonne

04.05.2017, 11:08 Uhr

Am 3. Mai wird in Europa traditionell der Tag der Sonne gefeiert, so auch in der Volksschule Huben.

Im Rahmen der Klimaschule des Nationalparks Hohe Tauern wurden die Dritt- und Viertklässler bereits drei Tage zuvor intensiv von einem Nationalpark-Ranger zum Thema Klima eingeschult: „Basics“ wie der Unterschied zwischen Wetter und Klima wurden dabei ebenso besprochen, wie Klimafaktoren, die Klimageschichte in der Nationalpark-Region oder die Anpassung der heimischen Tiere und Pflanzen an die rauen Bedingungen im Hochgebirge. Dafür probierten die Schülerinnen und Schüler Messgeräte aus, führten Experimente durch und sahen sich Bilder an. Beim Thema Treibhauseffekt und die Rolle des Menschen für den Klimawandel wurde Kohlendioxid sichtbar gemacht. Um eine Folge des Klimawandels zu sehen, konnten die Kinder beobachten, wie ein gefrorener Miniatur-Berg in der Sonne auftaute und zerbröckelte. Dadurch wurde das Auftauen des Permafrosts in hohen Lagen nachgestellt.

Den vierten und letzten Tag - den Tag der Sonne - widmeten die SchülerInnen und ihre Betreuer ganz dem Thema Klimaschutz. Zuerst wurde im Supermarkt erkundet, woher unsere Lebensmittel, dabei vor allem Obst und Gemüse, kommen. Dann wurden die erneuerbare Energien und umweltfreundliche Fortbewegungsmöglichkeiten besprochen. Energiesparmaßnahmen wurden nicht nur diskutiert, sondern auch bildlich festgehalten. Zur Belohnung gab es dann – passend zum Tag der Sonne – ein Schokofondue, das mit einem Solargriller zubereitet wurde.