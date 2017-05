Vortrag: „Photosynthese: ein physikalischer Einblick“

Die UMIT und die Universität Innsbruck laden am Donnerstag, den 11. Mai 2017, um 18.00 Uhr zu einem Vortrag von Dipl.-Ing. Dr. techn. Friedrich Hanser in den Vortragssaal der Universität in die Wirtschaftskammer Lienz.

Das Thema des Vortrags ist „Photosynthese: ein physikalischer Einblick“.

Die Photosynthese ist der Schlüsselprozess des Lebens bei dem die Natur/Evolution tief in die physikalische Trickkiste greift, um einen kontrollierten Ablauf gewährleisten zu können. Welcher Mechanismen bedient sich die Natur, um beispielsweise Licht zu bündeln oder stabile Moleküle wie Wasser und Kohlenstoffdioxid ohne Kollateralschäden aufzubrechen und umzubauen? Im Rahmen des Vortrags wird ein detaillierter Blick auf die von der Natur/Evolution ausgewählten und eingesetzten Mechanismen (physikalischen Gesetzmäßigkeiten) versucht.



Um Anmeldung zum Vortrag bis 09. Mai 2017 wird gebeten. Fss-Lienz@uibk.ac.at, Tel: +43 (0)512 507-37181 (Frau Julia Außersteiner)