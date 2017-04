WENN SICH DIE GANZE WELT IN OSTTIROL TRIFFT . . . MANCHMAL . . .

23.04.2017, 11:26 Uhr

"ENTÄNGSTIGT EUCH!" klingt gut und ist eine sinnvolle Aufgabe, könnte uns alle beseelen, doch der Frust und der Ärger ist schon chronisch geworden über diese unzähligen Eindringlinge, die sich unter uns verteilt haben, und warten, dass sie eine Akzeptanz finden, vorübergehend auch ein Bleiberecht erhalten . . . denn die meisten wollen zurück in ihre Heimatländer, vorausgesetzt, das Elend, der Krieg, die Grausamkeiten sind beseitigt . . . da, wo Wurzeln angelegt wurden, ist der Drang auch spürbar, wieder hin-zu-kommen, den bereits begonnenen Weg fortzusetzen, und sich am Aufbau einer zerstörten Wirklichkeit tatkräftig zu beteiligen . . . den Übergang müssten wir doch schaffen, den Schonraum zu bieten, den Flüchtlingen eine Herberge zu sein, aber dann auch mit allen verfügbaren Sinnen!!!Die ganze Welt trifft sich in OSTTIROL, diese Broschüre ist gelungen, hat einen Aufforderungs-Charakter mehrmals gelesen und auch diskutiert zu werden, sollte den dynamischen Auftrag erfüllen, an der Idee festzuhalten, wie man INTEGRATION gemeinsam leben kann und darf . . . Flüchtlinge sind auch eine wichtige und erfüllende Aufgabe für uns alle, allerdings setzt es auch voraus, dass man hier und dort auch über den eigenen Schatten springen kann und muss . . .Osttirol könnte ein Vorreiter sein . . . hier wäre eine Gelegenheit dazu . . . worauf warten wir noch, krempeln wir die Ärmel hoch, packen wir beherzt an, und bringen wir die Aufgaben zu einer zielführenden Lösung . . . das Lernfeld ist immens, es gibt nicht immer solche Gelegenheiten, wir sollten sie am Schöpfe packen und nicht zu viel an unzähligen Vorreden verschwenden . . .ICH BIN DABEI MIT MEINEN MÖGLICHKEITEN!!!