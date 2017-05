Mach Wasser zu Wein - sei ein Superheld auf dem Motorrad!!

07.05.2017, 16:18 Uhr

Die Entdeckung dieser vermeintlichen "Kraftquelle" ist nicht neu, sie wir immer wieder neu entdeckt und auch erfunden, damit ein Wir-Gefühl das Ich-Gefühl umarmen kann, das sich vermischt, das Tohuwabohu auf den Straßen und Plätzen geht dann auch im Jahr 2017 unvermindert weiter, wenn wir diese Biker nicht hätten, man müsste sie buchstäblich erfinden, um endlich zu wissen, warum diese Zielgruppe eine spezielle Segnung erhalten muss???? . . .Wenn alle ihre Leidenschaften so ausleben würden, wie die Motorradfahrer-Innen, dann hätten wir nichts mehr zu lachen, dann hätten wir die Hölle vor der Türe, dann wäre es dringend an der Zeit, einen Riegel vorzuschieben, diesem Grauen ein Ende zu bereiten. Motorradsegnungen sind gelinde gesagt ein grober Unfug. Sie haben keine Legitimation, sind frei erfunden, sind auch anmaßend gegenüber einer lebendigen Kirche mit ihren Aufgaben und Zielsetzungen, die die Armen betreut, die Aufgaben erledigt, die sich mit den Lebensschicksalen auseinandersetzt: Familie, Arbeitsplatz, Gefängnisse, alte und ältere Menschen usw. . . .Motorradweihen sind für nichts zu gebrauchen, haben keinen Wert an sich, sie schaffen eine Kluft, einen Affront, lösen auch und vor allem Wut und Aggressionen aus bei denen, die diese Biker vor der Haustüre haben, die den schrecklichen Lärm kompensieren müssen . . . wir können noch Gut und Böse unterscheiden, wissen, auf was es ankommt, hier in der Sonnenstadt Lienz hat dieses aufgesetzte Theater keine Berechtigung . . . und wenn die Kirche sich für diesen Akt zur Verfügung stellt, die Biker zu segnen, dann sollte sich die Kirche selbst mit ihren Aufgaben einmal auf den Prüfstand stellen!!!!ES GIBT MITTEL UND WEGE, AUCH HIER ZU INTERVENIEREN, AUCH WENN UMWEGE IN KAUF GENOMMEN WERDEN!!! DEN MOTORRADFAHRERN GEHÖRT DIE WELT NICHT ALLEIN!!! VOM BESUCH DIESES EVENTS WIRD ABGERATEN!!!