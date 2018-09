NACHBEBEN!! - DER TEUFEL SOLL SIE HOLEN!!

09.09.2018, 11:53 Uhr

Motorradfahrer waren in der Geschichte ein natürliches Fortbewegungsmittel, das sich etablierte, das ein Stück Lebens-Qualität und Entlastung brachte. Heutzutage ist das Motorrad ein Kultmittel, ein Status-Symbol, ein geiles Ding, eine Freizeitkiste, ein Feuerstuhl, ein Störenfried, denn die Lebensumstände all der unzähligen Anlieger, die sich dieses Spektakel anhören und auch ansehen müssen, hat einen Schwellenwert überschritten, der so nicht mehr zu tolerieren ist. Wer diese Vorgänge steuert, wer damit ein luftig-buntes Vergnügen anpreist, hat das Ziel inzwischen überzogen, ist auf der Seite gelandet, wo sich die EGOISTEN treffen, die lauthals schreien, die Auftritte in der Öffentlichkeit durchführen, die keinem einzigen Menschen dienen, das Freiheits-Gefühl ist eine Illusion, die Freiheit selbst vorgetäuscht, da sich neue Abhängigkeiten abzeichnen, die der raffinierte Konsum in einer verrückten Gesellschaft durchführt . . .

Wir haben keine anderen Sorgen oder Probleme, nein, wir sind mit Jux, Freude und Spaß auf dem Weg der Erfüllung angelangt, sehen uns nur selbst in einer künstlichen Synthese auf einem Feuerstuhl dahindüsen, in der Hoffnung, dass sich Bewunderer einfinden, diesen Quatsch bestaunen, ihn gedanklich verarbeiten, ihn unter Umständen in alle Richtungen transferieren . . . BIKER WELCOME ist eine LÜGE . . . wer sich das auf die Fahnen schreibt, möchte kurz einen Deal durchführen und sonst nichts, die Motorradfahrer sind eine schwierige Zielgruppe, sie neigen zum Ungehorsam, zur Aufsässigkeit, zur penetrierenden Angeberei, zur Inszenierung von Scheineffekten, die sich über kurz oder lang totlaufen, und so entsteht wie gewohnt die sich abbildende Langeweile, die man mit Rauchen, Essen und Palavern abtötet . . . was für eine Errungenschaft???!!!! Was für ein Segen!!!????Das Spiel mit den Gerätschaften ist ein Spiel mit der Gewissheit, dass außer dem Fahren auf dem Feuerstuhl keine andere Geschichte stattfindet, ein sich wiederholender Vorgang, eine Sucht entsteht, die sich von mal zu mal potenziert, bis die Abhängigkeit eine Konstanz erreicht, andere Berufsgruppen auf den Plan ruft, die den geistigen und körperlichen Müll dieser Motorradfahrer entsorgt, so weit das überhaupt noch eine solide Strategie darstellt, die keinen richtigen Erfolg verspricht. Das Leben ist das Leben selbst. Es wäre denkbar, ein Leben ohne all dieses Theater leben zu können, doch die SUCHT ist gigantisch, die geglaubte Freiheit eine Farce, ein billiges Klischee aus der Werbung . . . und wie das wirkt!!!!Fairer-halber müssten sich diese Motorradfahrer überall verteilen, jeder sollte da etwas abbekommen, das hätte einen Effekt für alle Menschen, und würde nicht bestimmte Menschen so grausam damit belasten . . . der Teufel soll sie alle holen . . . jedenfalls ist diese Tatsache so nicht zu tolerieren. Gesetze müssen her, Vorschriften auf den Tisch, Fahrzeiten und Tage auf den Prüfstand dieser Rowdies, die glauben, sie allein hätten die Welt geschaffen, sie allein sind alles . . . ein Trugschluss, eine billige Fantasie . . . wir werden diesem Thema noch viel Beachtung schenken . . . und wir haben einen langen Atem, eine großartige Ausdauer, eine Idee, wie wir das abhandeln . . .Lernen wir uns auch - wie die Motorradfahrer - zu versammeln, auf die Straße zu gehen, unseren Unmut deutlich anzuzeigen . . . und vor allem auch die Radikalität zu leben in Form von Sprache, Aktionen, Widerständen usw.!!!