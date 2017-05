ABENTEUER POLITIK - IN ANGESPANNTEN ZEITEN - WIE DIESE!!!

11.05.2017, 09:51 Uhr

Wenn es schwierig und eng wird, wirft man den Löffel weg, schmollt wie ein kleines Kind, zeigt in der Öffentlichkeit die eigene Kränkung, an der jeder x-beliebige Bürger dieses Landes partizipieren kann . . . für das viele Geld, was Politiker verdienen, ist die Leistung kein Äquivalent, manche von ihnen müssten von zu Hause noch Geld mitbringen, damit man die Risiken abfedern kann . . . das Tollhaus Politik in Österreich hat sich gemausert, der Wirrwarr, das Durch-ein-ander, das Ungereimte stehen im Vordergrund . . . wie soll das bitteschön enden???Wir regen uns auf über sogenannte Bananen-Republiken. Hier sind wir gerade dabei, die demokratischen Prinzipien einzutauschen gegen Lügen, Korruption, Vergessen, Niedertracht, Selbstüberschätzung und vieles mehr . . . wir sind da auch nicht besser, sind nicht mehr Herr unserer Sinne, lassen uns jeden Tag von den oberflächlichen Medien etwas vormachen, die die Geschicke anheizen, weil sie dadurch die Auflagenzahlen erhöhen können. Dass das unweigerlich den klassischen POPULISMUS heraus-lockt steht außer Frage, wir alle haben an diesem dämlichen SPIEL mit-gewirkt, mit-gebastelt, und bringen aktuell unsere Enttäuschungen auf die Agenda des unmittelbaren Geschehens. DAS AUFSCHREIEN kommt zu spät, denn viele Prozesse sind verhärtet, sind ausgelutscht, haben schon längst die Halbwertzeit überschritten . . . es muss eine Befreiung her . . . ein echter NEU-BEGINN, ein SCHLUSS-MIT-LUSTIG, das Theater um die Politik ist nicht auszuhalten, ist auch beschämend, ist mehr als kläglich baden gegangen . . . eine RETTUNG nicht in Sicht????!!!!Was bleibt: die VERUNSICHERUNGEN, die DRAMEN, die WIDERWÄRTIGKEITEN, das BESCHÄMENDE, das OBERFLÄCHLICHE . . . Österreich besteht nicht den STRESS-TEST, ist nicht bereit, die anstehenden Hausaufgaben durch-zu-führen, die konkreten Bedingungen zu ändern . . . dieses Land definiert sich schnell über wirtschaftliche Daten und Fakten . . . was die PERSÖNLICHKEITS-FAKTOREN anbelangt, ist Österreich feige, hier mehr Qualifikationen jedes EINZELNEN abzufragen, sie auch in der Öffentlichkeit zu diskutieren . . .Unsere Demokratie steht auf dem Prüfstand!!! Unsere Freiheit sollte es ermöglichen, tatkräftig mit-zu-arbeiten, sich verstärkt einzubringen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden . . . es hilft hier nicht zu beten, und darauf zu hoffen, dass von oben eine Lösung kommt . . . wir alle sind das PROBLEM, und wir alle müssen an den möglichen LÖSUNGEN arbeiten!!!! Wenn nicht jetzt, wann dann???