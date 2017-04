BIKER TRICKSEN OHNE ENDE MIT IHREN KNATTER-KISTEN!!!

26.04.2017, 16:18 Uhr

Der Motorradlärm ist eine eigene Kategorie. Immer mehr leisten sich diesen SPASS auf zwei Rädern, wollen der Welt zeigen, was sie drauf haben, wie potent sie sind, und dass ihnen scheinbar die Welt allein gehört. Die Belastungsgrößen haben jetzt einen Schwellenwert erreicht, der so nicht mehr toleriert werden kann. Jetzt ist SCHLUSS mit LUSTIG, jetzt werden wir auch mit unseren Mitteln zurückschlagen, werden uns wehren, werden an den entscheidenden Schnittstellen mitwirken. Die Zulassungszahlen der neuen und auch gebrauchten Maschinen belegen einen Trend, der immer weiter nach oben zeigt, aber der auch und vor allem eine Umweltzerstörung beinhaltet, denn LÄRM-BELÄSTIGUNG in dieser Form ist kein Kavaliersdelikt, ist nicht zu rechtfertigen . . .Das Geschäft mit den unzähligen Nachrüstsystemen boomt. Die Hersteller lachen sich ins Fäustchen, lassen die Puppen tanzen, wenn Monsteranlagen und Streetfighter-Anlagen das Herz höher schlagen lassen . . . die dB-Kontrollen versagen, werden bislang nur halbherzig durchgeführt . . . es gibt sogar Abschaltanlagen bei bestimmten Feuerstühlen, die man bei Bedarf benutzt, sie aber dann wieder öffnet, wenn die Kontrollen vorbei sind . . . insgesamt sind die Biker zu viel auf den öffentlichen Straßen und Plätzen, an manchen Tagen machen sie alles unter sich aus, teilen sich die Reviere . . . wie Platzhirsche . . . es ist die einzige Aufwertung ihrer persönlichen Existenz, denn die Biker-Gruppierungen haben in den Persönlichkeitswerten der entsprechenden Tests grottenschlecht abgeschnitten, so dass es keine Hoffnung gibt, dass aus diesen Zielgruppen noch andere Wirkfaktoren sich verströmen könnten . . . es ist quasi Hopfen und Malz verloren!!!Der unsägliche LÄRM mit diesen Freizeit-Geräten steht in keinem Zusammenhang mit der Bedürftigkeit nach Ruhe und Gelassenheit, hier prallen Interessenskonflikte aufeinander, hier werden jetzt die Konflikte angeheizt, und gottseidank haben wir auch noch Mittel zur Verfügung, der weiteren Entwicklung Einhalt zu gebieten, und das geschieht jetzt auch schon über die entsprechenden Ausschüsse und Gremien der Europäischen Union, deren Ohren jetzt endlich auch geöffnet wurden . . .LÄRM ist ein physikalischer Vorgang, der sich auf den ganzen Organismus auswirkt, wird er passiv empfunden, sind die Belastungen sogar noch größer als angedacht, denn der Verursacher kann ein emotionales Erlebnis ausleben, will die ganze GEILHEIT als FÜLLE erleben, seinen ORGASMUS ausreiten . . . selbst Kirchenglocken können eine Belastung darstellen, aber diese Klangbilder haben eine andere Frequenz, wirken sich anders auf das zentrale Nervensystem aus, und sind auch nicht so häufig zu hören . . .Die Erkrankungen durch den Motorradlärm haben einen Spitzenwert erreicht, je nach Empfindlichkeiten sind diese Geräusch-Quellen der Biker in der Lage auch Depressionen zu erzeugen, eine Epilepsie, eine Eklampsie, eine Meningitis zu bewirken . . . das muss deswegen jetzt eine andere Diskussion auslösen . . . die sprachlichen Kommunikationen und Interaktionen werden auf den Plan gerufen, wenn Denkleistungen versagen, wenn sich dieser Motorrad-Lärm so manifest aufdrängt, wie er in den letzten Jahren zugenommen hat . . . dass Gehörschäden impliziert sind ist nicht neu, dass Schlafstörungen vorhanden sind, ist nur ein Teil der Störungsbilder, die durch den Einfluss der Feuerstühle ausgelöst werden . . .Wenn zusätzlich die BIKER in Lienz eine Motorradweihe in Anspruch nehmen, schlägt das jetzt dem Fass den Boden aus, und lässt die Kirche mit ihrem Anspruch schlecht aussehen, denn welcher Priester kann einen Segen spenden, der dazu dient, dem weiteren LÄRM Vorschub zu leisten, den Gott aufzurütteln, dass diese Knalltüten weiterhin das Straßenbild repräsentieren . . . alle Biker können dort fahren, wo sie keinen auf den GEIST gehen, ich würde die Wüstenabschnitte der Sahara, der Gobi oder in Nevada empfehlen, da geht alles, da darf man tagelang seinen irren Neigungen nachgehen, und alles aus dem Auspuff heraushauen, zudem eine Chance, so wie es Putin auch gerne macht, seine Nacktheit zur Anwendung bringen, das geile Verhalten mit einer zusätzlichen GEILHEIT überdecken!!!WIR WERDEN UNS WEHREN MIT ALLEN MITTELN . . .wir werden die Werte neu debattieren, wir werden auch und vor allem die Spielregeln neu mischen . . . in einer pluralistischen Gesellschaft darf jeder Mensch sein . . . und die Bedürfnisstrukturen sind eben auch einmal unterschiedlich geartet . . . auf jeden Fall müssen die BIKER wieder zur Ordnung aufgerufen werden: Tempo-Limit, Geräusch-Reduzierung, Fahrverbote an bestimmten Tagen und so weiter und so fort . . . da gibt es viele Optionen!!! Gottseidank hat sogar die AK-Tirol eine Umfrage-Aktion gestartet, von der man sich viel versprechen dürfte . . . Lärm ist viel mehr als angenommen!!!WIR ARBEITEN AN DEN NOTWENDIGEN LÖSUNGEN!!!!!!!