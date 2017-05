Das Bemühen um die Demokratie ist nur halbherzig!!

05.05.2017, 11:54 Uhr

Dass das MISSTRAUEN gestiegen ist, scheint die o. a. Parteien nicht zu kitzeln, auch die Medienlandschaften bedienen sich der schlimmsten Ereignisse, kochen sie hoch. Viele werden buchstäblich unter Generalverdacht gestellt. Manche Verschwörungs-Theorien kursieren im Internet, wollen uns das FÜRCHTEN lehren. Demokratische Standards werden kaum zur Anwendung gebracht, das Bemühen jedes einzelnen ist nicht zu erkennen, denn die meisten Mitbürgerinnen wollen sich auf der Schiene des Trittbrettfahrers bedienen, wollen sich nicht engagieren, wollen eben nur Nutznießer sein und bleiben. Unsere Demokratie wackelt erheblich, die Aufschreie werden ins Lächerliche geschoben, da fehlt es nicht mehr lange, bis es wieder einmal so richtig knallt, bis bestimmte Gruppieren den Anstand, die Moral und auch die Spielregeln vergessen haben, von den Versagungen aus den Kinderstuben will ich noch gar nicht reden. So geht das keinesfalls weiter!!!Das REQIUEM EUROPA ist schon geschrieben . . . die Zeichen stehen auf ROT, auf AUFSCHREI, auf SCHRECKENS-SZENARIEN . . . wir müssen uns besinnen, den PO zusammenkneifen, den GEIST bündeln, auch die Stichworte einer WERTE-GESELLSCHAFT und SOLIDARGEMEINSCHAFT aufgreifen . . . Leben ist auch Anstrengung, ist auch ARBEIT, ist auch eine VERANTWORTUNG . . . ich möchte die DEMOKRATIE nicht verlieren!!!!!Als Clown und Heiler möchte ich eine bessere und auch schönere Welt . . . eine, die allen Menschen gerecht wird, und keinen einzigen ausgrenzt, eine, die auch die Natur schützt, und den wirklichen Sinn des Lebens erkennt und auf die Reihe bringt!!