DER MENSCH IST NUR DA GANZ MENSCH, WO ER SPIELT!!!

06.05.2017, 09:43 Uhr

Eltern haben eine schwere Zeit zu bewältigen. Aus vielerlei Gründen schicken sie ihre Schutzbefohlenen in den Kindergarten, in der Hoffnung, dass ihren Schützlingen etwas beigebracht wird, das sich aber nicht so einfach vermitteln lässt. Eltern haben oft die Vorstellung davon, dass die Kinder im Elementarbereich schon das Rechnen, das Schreiben oder sogar das Lesen vermittelt wird. Es geht noch weiter mit der Unverschämtheit und mit den überzogenen Ansprüchen, sie sollen auch mindestens eine andere Sprache vermittelt bekommen. Alles steht auf dem Kopf, je früher, desto besser, sie sollen Elite-Kinder werden, sie sollen eine Matura hinlegen, die sich gewaschen hat, und sie sollen natürlich dann auch einen Traumjob finden, der sie durchgehend glücklich und zufrieden macht. Das ist ein großer Trugschluss, denn das übertriebene Lernen führt zu keiner echten Verbesserung der kognitiven Leistungen und mnestischen Funktionen!! Eltern und auch Erzieher haben eine naive Vorstellung davon, was ein Kind können und auch leisten muss. Kinder werden permanent auf Leistung, auf Effizienz und Funktionalität getrimmt und ausgebildet . . . leider sind das Trugbilder . . . denn die meisten Kinder werden dann zu einem späteren Zeitpunkt kein Problemlöseverhalten besitzen, kein Interesse an der Dingwelt zeigen, sich nicht wirklich für die Umwelt interessieren . . . ihnen wurde das zweck-freie Spiel kaputt gemacht, regelrecht zerstört . . . die neuen Technologien werden diese Kinder nicht mehr beschäftigen können, für sie bleibt dann nichts mehr übrig, außer TV-schauen, gelangweilt den Tag vertrödeln, in das Leben starren . . . was soll das für eine Welt sein???Das kapitalistische System ist raffiniert aufgebaut, hier werden ausschließlich Konsumenten produziert, die sich über das KAUFEN und KONSUMIEREN definieren, die sich einlullen lassen, weil ihnen ein bisschen Glück vermittelt wird, das vielleicht zehn Minuten halten wird . . . Kindergärten müssen rein gar nichts für die Schule vorbereiten, sie sollen den Kindern das SPIELEN vermitteln, es tatkräftig unterstützen, hier alle Freiräume eröffnen, alle erdenklichen Materialien hinterfragen und untersuchen. Kinder müssen unbekümmert und selbständig die Welt entdecken und ihren Gestaltungsdrang ausbilden, sie müssen vor allem den Spaß und die Freude qualifizieren . . .Lasst die Kinder machen, was sie wollen . . . das ist meine Forderung als Kindertherapeut, hört endlich auf, euch ständig einzumischen, die Kinder zu verführen mit dem digitalen Schwachsinn, den es überall gibt, der sich penetriert. Kinder brauchen Halt und auch Regelwerk, sie brauchen Strukturen und eine solide Orientierung . . . die unzähligen Eltern haben selbst nichts mehr anzubieten, sie sind schon über viele Jahre Opfer ihrer eigenen Möglichkeiten . . . wenn Eltern kaum noch Kompetenzen aufbringen, dann kann aus den Kindern nichts mehr werden . . . wo sind die Vorbilder???Montessori und Waldorf wurden oft falsch verstanden, falsch interpretiert, von diesen Ansätzen einer beherzten Reform-Pädagogik kann jedes x-beliebige Kind etwas gebrauchen . . . auch die Erwachsenen könnten von diesen Ansätzen eine Menge lernen!!! . . . doch der Wille allein reicht nicht aus . . . es fehlen die tatsächlichen und bewussten Auseinandersetzungen . . . fangen wir wieder an, setzen wir ein deutliches Zeichen