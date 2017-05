DER TANZ IN DER POLITIK GEHT WEITER, WEITER UND WEITER . . . UND KEIN ENDE IN SICHT!!

14.05.2017, 09:50 Uhr

Natürlich kann man auch etwas wagen, etwas ausprobieren - dafür braucht es ruhigere Zeiten und auch die entsprechenden Rahmen-Bedingungen, die es derzeit nicht gibt, hier gibt es nur das Erscheinungsbild eines TOLLHAUSES, es ist an der Zeit, den Aufschrei zu wagen, auch die rote Karte zu zücken, auch Politiker wieder zu disziplinieren, sie in die Schranken zu weisen . . . diese Art der Grenzüberschreitungen haben ihren Wirkungsgrad verloren, es reicht, kurz-um, wir haben die Schnauze voll, wenn die gewählten Vertreter in der Politik nicht das Durchhalte-Vermögen besitzen, nicht ihren geistigen Horizont abrufen können, müssen wir sie wieder nach Hause schicken, ihnen eine klare Lektion erteilen!!!Angesichts der weltweiten Turbolenzen, der ständigen Wirrnisse, müssen wir hier in Österreich einen soliden und klaren Kurs fahren, die Dinge klären, die anstehen, die keinen Aufschub gestatten . . . mit einigen Politikern geht das nicht, die haben nicht die notwendige Reife, den Bildungsgrad, die Souveränität, die Gelassenheit, die Übersicht . . . die kultivieren ihre Eitelkeiten, stecken das dicke Geld ein, und liefern eine schlechte Arbeit ab, die man noch nicht einmal als Arbeit per se bezeichnen könnte . . . ich bin dagegen, dass diese Figuren das Land so aufmischen, so verrückt machen, ihren Blödsinn leben, an den sie selbst nicht glauben . . .Österreich ist bekannt für seine Psycho-Neurosen, für seine Suizide, für seinen Blödsinn, dass beschrieb schon Thomas Bernhard in all seinen Ausführungen, das muss man nicht weiter ausführen . . . die Psychiatrien sind rappel-voll, da gibt es schon Wartelisten . . . und die Methoden reichen schon nicht mehr aus, den Irrungen und Wirrungen Herr zu werden, bestimmte Krankheitsbilder haben Konjunktur, sind im Trend, das beweisen die Zahlen aus der Pharmaindustrie, aus den Listen der Apotheken, aus den neuesten Feld-Studien . . .Wir dürfen dieser Polit-Generation nicht mehr über den Weg trauen: sie können nichts, sind nichts, machen nichts, sind den ganzen Tag mit sich selbst beschäftigt, und schauen, das sie den Tag überleben, das sie einen Blödsinn nach dem anderen produzieren, und uns damit gehörig auf den Geist gehen . . . es ist wahrlich kein Luxus, wenn man Forderungen aufstellt, etwas verlangen kann, etwas opfern muss . . . Österreich besteht nicht den Stress-Test in der Alltags-Politik, die Gegenwart liefert mehr als beschämende Bilder, mehr als fragwürdige Ideen . . . von Kreativität braucht hier keiner reden, von beherzter Anstrengung auch nicht, das Grusel-Kabinett aus der Politik lässt grüßen . . .Österreich könnte mehr . . . ist mehr . . . doch mit diesen Erscheinungsbildern ist kein STAAT zu machen . . . weder Innen noch im Außen . . . das ständige Durcheinander ist hausgemacht, ist eine Spielform, ist in Österreich beheimatet, hat noch keinen Therapeuten gefunden, der das aufarbeiten könnte . . . wie lange sollen wir uns das noch anschauen???????