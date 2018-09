DIE DEMOKRATIE IN ÖSTERREICH NEU GESTALTEN - DIE AMTIERENDE REGIERUNG ABSCHAFFEN!

21.09.2018, 18:49 Uhr

Der Populismus hat sich etabliert, ist überall angekommen, wer will, kann sich ein Bad im Populismus gönnen, kann sich auf das triviale Schmierentheater einlassen, das ist das Erscheinungsbild der letzten Zeit . . . Trittbrettfahrer sind schnell gefunden . . . was sich formal noch als Demokratie, als Herrschaft des Volkes , bezeichnet, ist in Wahrheit immer mehr eine Oligarchie, die Herrschaft der wenigen, die über Geld und Privilegien verfügen.Wir brauchen dringend eine andere Teilhabe und eine echte Mitbestimmung, und das Bewusstsein, dass wir unsere Rechte und die Hoffnung auf lebenswerte Zukunftsperspektiven nicht in die Hände einiger weniger legen, unsere eigene Stimme also nicht bei Wahlen abgeben, sondern ständig und lautstark erheben müssen!!Ein sanfter Sozialismus könnte eine Option darstellen, den gleichberechtigten Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen . . . der jetzige Staat muss jede Absicht zu herrschen aufgeben (O. Wilde). Erst die Freiheit jedes einzelnen hat die Chance einen bestimmten Anteil an Glück und Zufriedenheit zu erlangen. Jeder und Jede muss sich für seinen Teil am Gemeinwohl beteiligen, nur so ist ein Maß an Harmonie möglich, eine weitgehende Balance sicher gestellt.Eine gewisse Anarchie ist auch in einer Demokratie vonnöten. Sie schafft Kontrolle und Überwachung . . . jeder kann sich selbst hinterfragen, muss es sogar, kann nicht und ausschließlich auf Kosten anderer leben . . . die Ordnungen schaffen wir selbst . . . eine sozial gerechte Demokratie geht nur als Selbst-Organisation, weil sich jeder auf seine Art und Weise einbringen muss, allerdings müssen bestimmte Spielregeln von allen als verbindlich akzeptiert werden. Die freie Gemeinschaft sorgt für Rückhalt und Kontrolle gleichermaßen. Visionen und Utopien müssen wieder her, sonst ist das Gebilde dieser Demokratie ein Haus mit schlechten Baustoffen, mit fragwürdiger Architektur . . .Unsere Schwächen sind die Schwächen aller Bürgerinnen und Bürger, aus denen wir uns geformt haben . . . Starke helfen Schwachen, was denn sonst, denn diese Aufgaben sind das Know-how einer sich ergänzenden Gesellschaftsform, die sich wandelt, die sich immer wieder auch neu erfindet . . . diese amtierende Regierung in Österreich demontiert Grundrechte, benachteiligt Minderheiten, und bringt das Gerede vom Schuldigen in Umlauf, da Migranten sich nicht wirklich wehren können . . . es ist immer eine Frage der zeit, bis auch der aller-letzte Bürger in diesem Land glaubt, es seien diese Migranten, warum alles aus dem Ruder gelaufen ist!! Wer es glaubt, wird selig, ich kann daran keinen Glauben abgewinnen!!Diese amtierende Regierung könnte mehr, wäre mehr, wenn sie die notwendigen Voraussetzungen erbringen würden, aber hier mangelt es an Geist und Wissen, an echter Substanz, an einem Gespür für die wesentlichen Dinge in diesem Land . . . zur Zeit herrscht ein Chaos, das so nicht zu tolerieren ist, das einem auf den Zeiger geht . . . diese Regierung schafft ständig Wechselbäder der Gefühle!!! Wir brauchen eine partizipative Demokratie, wo eine Bürgerbeteiligung möglich wird, wo es zur Sache geht, wenn der Karren in den Dreck gesteuert wurde!!!Geben wir denen da oben noch eine kleine Frist, aber dann gehen wir auf die Straße, sagen, was zu sagen ist . . . wir lassen uns nicht für blöd verkaufen, wir haben die Nase gestrichen voll von diesem Theater, das nicht mehr umzubiegen ist . . . wo nichts ist, wird nichts mehr nachwachsen, das ist alles Geschichte . . . lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Ende ohne Schrecken . . . diese Bundesregierung hat ihre Absichten und Ansichten vergeigt . . . sie sind mittlerweile eine Zumutung geworden!!! Die Angst, die Verzweiflung wächst von Tag zu Tag . . . so geht das keinesfalls weiter!!!!!!