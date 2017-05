DIE DRAMEN UM DIE DRAMEN IN DER POLITIK HÄUFEN SICH!!!

12.05.2017, 08:05 Uhr

Geht es noch schlimmer, dürfen wir damit rechnen, dass das Geplänkel aus der unteren Schublade so weiter geht, sollen alle diese dämlichen Diskussionen und Debatten jeden Tag zu hören sein??? Mal ehrlich, wer könnte sich an diesem Blödsinn noch laben, dem oberflächlichen Geschwätz noch zuhören, den Glauben behalten, dass es hier über einen längeren Zeitraum auch konstruktiv zugeht???? Die politische Kultur ist schon lange keine Kultur mehr, sie ist verroht, sie ist verdorben, sie hat sich selbst in Frage gestellt und für Null und Nichtig erklärt . . . es ist wie in einem schlechten Film mit grotten-schlechten Schauspielern, deren Niveau abgesunken ist, die aber noch den Glauben haben, etwas bewirken zu können . . . diese Figuren jetzt, haben nichts zu bieten, haben auch nichts zu lachen, denn ihre Inhalte sind auch keine Inhalte, waren es noch nie, und werden es auch morgen nicht sein . . . ob es eine Rettung für diese Figuren gibt, dass wird sich zeigen, denn die Schreie nach Liebe und Anerkennung sind groß, sie möchten alle einen eigenen Therapeuten an ihrer Seite haben, der ihnen zeigt, wo es langgehen könnte . . . nehmt eure Couch und arbeitet endlich, wie es auch andere in dieser Alpenrepublik machen, die 8 vollen Stunden an einem Fließband stehen, um die Semmeln zu verdienen . . . die meisten Politiker haben keinen blassen Schimmer davon, wie die Arbeitswelt ausschaut, was MENSCHEN teilweise auf sich nehmen müssen!!!!Es gibt keine WUNDER, es gibt keine EFFEKTE, es gibt auch keine ZAUBER-SHOW, es gibt nur das harte Arbeiten an sich selbst, die eiserne Disziplin, jeden Tag seine Liste abzuarbeiten, die sich ARBEIT nennt . . . was wir jetzt haben, ist die Chronifizierung der hausgemachten Katastrophen(!!!), die befeuert werden mit sinnlosen Sprüchen und Phrasen, die kein Mensch mehr hören will!!! Hier eine Diagnose zu stellen, ist gar nicht möglich, weil das LÜGEN überwiegt, die EHRLICHKEIT keinen Sinn ergibt . . . wer in diesem Land ehrlich und aufrichtig ist, wird sukzessive kaputt gemacht, wird zerstört, wird ausgesondert . . . Ehrlichkeit ist eine Zier, doch es geht auch ohne ihr . . . daran können wir uns orientieren . . . so ist das ganze System im System aufgebaut, eben system-immanent und überheblich, vom Größenwahn Einzelner ganz zu schweigen . . . hinter dem ganzen Geschrei steckt oft noch viel mehr, wird viel verheimlicht, wird etwas verborgen und auch zugedeckt . . . die unzähligen Leichen im Keller aller politischen Protagonisten kann man schon nicht mehr zählen . . .Historisch gesehen haben wir eine große Geschichte hinter uns, die uns geprägt, die uns auch die Werte vermittelt hat . . . doch jetzt in diesem Moment geht alles den Bach herunter, wird alles verspielt, fast wie in einem Spiel-Casino, wo die Süchtigen ihren Befindlichkeiten folgen . . . das Leben hätte ein anderes Leben verdient, alles ist schon da, müsste nur kultiviert werden, doch selbst diese Kultivierung hat keinen Humus mehr . . . kleine Pflänzchen der politischen Hoffnung gehen zugrunde, weil das Gießen buchstäblich vergessen wird, die Ungeduld zu einer schrecklichen Tugend mutiert ist . . .Jeder kann sich sein wahres SELBST anschauen, hinein blicken in die seelischen Abgründe . . . die unzähligen Keller-Kinder lassen grüßen, sie wollen ans Licht dr Welt, wollen auch bearbeitet werden, sind bereit, den Auftrag anzunehmen, etwas für diese Republik zu tun . . . Politik ist kein Biergarten, Politik ist harte Arbeit, die mit großer Verantwortung und Hingabe besetzt ist . . . doch leider immer wieder falsch interpretiert, weil der Reiz mit der MACHT eine Überhöhung darstellt . . . die GIER nach MACHT lässt keinen Spielraum mehr zu, eine solide und auch inhaltliche Arbeit abzuliefern, jeden Tag seine Liste anzuschauen, aus der hervorgeht, was zu tun ist . . .Die aktuellen Neurowissenschaften belegen die Veränderungen in den Gehirnen, in den tatsächlichen Strukturen . . . hier die Abhilfe: das HIRN mehr einsetzen, das DENKEN als DENKEN begreifen, die HANDLUNGEN hinterfragen!!!! . . . nichts von dem ist zu spüren, es läuft billig und oberflächlich ab!!! . . . ich habe häufig das Gefühl, dass in der Politik keine erwachsenen Menschen sitzen und arbeiten, da tummeln sich Pubertierende, Einfältige und auch Möchtegerne, natürlich auch im großen Stil Fantasten, deren Gehirnströme irgendwie versagen . . . so geht das keinesfalls weiter!!!!Irgendwann ist SCHLUSS mit diesem Polit-Theater, mit dieser GRAUSAMKEIT, mit der UNFÄHIGKEIT nichts zu begreifen!!! . . . sich nur noch mit der eigenen Selbst-Darstellung zu beschäftigen!!! Wir vertrödeln unsere kostbare Zeit . . . und gewählte Vertreter haben ihren Job zu verrichten, für die Bürgerinnen dieses Landes da zu sein!!! Die Sorgen, Ängste und Nöte sind groß . . . sie werden sich nicht auflösen oder gar relativieren, wenn die Politik solchen Unfug auf den Weg bringt, sich nur noch mit sich selbst beschäftigt . . . denn das ist der wahre Alltag . . . eine bittere Erkenntnis!!!