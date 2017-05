MANCHMAL WÜNSCHTE ICH MIR . . . ????

01.05.2017, 10:04 Uhr

Der Scheiß-Krieg in Syrienhätte ein Endedie Menschen könntenendlich wieder aufatmenund ihr zerstörtes Landwieder aufbauensich am Leben erfreuenden Spass und die Freudewieder entdeckenauch ein Fest feierndas Fest des FRIEDENSeines FRIEDENSder großen Hoffnungauf ein anderes Leben . . .weil wir alle an diesemScheiß-Krieg involviert sinddurch Waffenlieferungendurch geopolitischeInteressenuns das STERBENin Syrienmittlerweileschon egal ist