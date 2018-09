NACH DER EMPÖRUNG GEHT ES WEITER MIT DEM SEXUELLEN MISSBRAUCH!!!

16.09.2018, 16:00 Uhr

Familien sind schon lange Dauer-Patienten, sie sind ständig auf der Suche nach Lösungen ihrer Problem-Stellungen, die sich nicht im Schnellverfahren in Lauft auflösen, sondern schon eine manifester Bestandteil der Familienstruktur geworden ist . . . es vergeht kein Tag, an dem ich nicht einen Hinweis erhalte, der schon nach sexuellem Missbrauch riecht, der sich in die Reihe derer einsortiert, die alle Kriterien des klassischen Missbrauchs erfüllt, was weiterhin die Neugierde weckt, die Trittbrettfahrer auf den Plan zu rufen, auch mal etwas in dieser Richtung durchgeführt zu haben . . . meine Empörung ist groß, mein Entsetzen auch, meine Aufschreie suchen nach einem Ventil, dass sich auch hier auf dieser Plattform entäußert . . .Wie lange wollen wir diesem Treiben einer abartigen Perversion noch zuschauen, wie lange sind pädophile Veranlagungen noch zu dulden??? Es gibt bei Kindern keine TOLERANZ, keine FREIHEITSGRADE, alles, was an KINDERN in dieser Form ausgelebt wird, ist eine einzige SAUEREI, dass rechtliche Konsequenzen auf den Plan ruft, das alle Täter und Mitwisser bestraft, das auch das die Persönlichkeitswerte in Frage stellt . . . wer hier zulangt, schamlos KINDER ausnutzt, gehört nicht nur eingesperrt, er darf auch keine öffentlichen Ämter mehr begleiten, keiner Arbeit nachgehen, wo Kinder betreut werden.WELTWEIT ist die Sorge angewachsen, dass KINDER ausgebeutet werden, sie eine billige Arbeitskraft darstellen . . . dass sie jetzt auch noch sexuell und körperlich einen Schaden davontragen, ist grausam, ist furchtbar, ist entsetzlich . . . wenn dann die moralische Instanz der Kirche selbst Missbräuche durchführt, ist das kaum zu beschreiben, kaum zu verstehen . . . die Wahrheit ist die Wahrheit, und diese hat das Recht alles aufzudecken, keinen mehr zu schonen, jeden zur Verantwortung zu ziehen . . . ein finanzieller Ausgleich ist keine Entschuldigung, das klingt nach Hohn und Spott, das nimmt die Betroffenen gar nicht ernst, denn lebenslang ist der Schaden da, der selbst mit einer adäquaten Traumabehandlung nicht bereinigt wird.Helfen wir den KINDERN!! Lassen wir sie zu Wort kommen!!! Bringen wir alle Fälle zur Sprache, und teilen wir der ganzen Welt mit, KINDER haben diesen Missbrauch nicht verdient, sie sind keine Ware, kein Objekt der Begierde, kein Partnerersatz, kein Spiel der Lüste . . . setzen wir ein deutliches Zeichen . . . sagen wir endlich STOPP . . . nennen wir die Namen, die geschändet haben, klagen wir die Täter konsequent an . . . es gibt keine Verjährungs-Fristen!!!!Osttirol ist keine Insel der Seligen. Der sexuelle und auch körperliche Missbrauch ist auch hier vorhanden, und zwar in einer Größenordnung, die deutlich werden lässt: ES MUSS PRÄVENTIONS-ARBEIT AUF DEN PLAN GERUFEN WERDEN!!! DRINGEND MÄNNER- UND FRAUENARBEIT DURCHGEFÜHRT WERDEN!!!