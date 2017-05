SORGENKIND KOSOVO BLEIBT SORGENKIND - WIEDER EIN DESASTER!!

13.05.2017, 09:18 Uhr

Die vielen hinein gepumpten Milliarden in die Aufbauhilfe sind in dunkle Kanäle geflossen, man kann noch nicht einmal nachvollziehen, wo das Geld gelandet ist, welche Arbeit damit durchgeführt wurde . . . eine Buchhaltung existiert nicht . . . das meiste landet in Luft-buchungs-nummern . . . der politische Stillstand ist ekelhaft und auch nicht zu tolerieren, die Abgeordneten haben keine richtige Arbeitsauffassung, von Fleiß und Ausdauer kann man nicht reden . . . diese Männergesellschaft grenzt weiterhin die Frauen aus, bedroht offen Frauenrechtlerinnen, die sich in das Geschehen einmischen wollen und auch müssen, die paar Frauen im Parlament hat eine Alibifunktion, und das ist dann auch schon alles . . . der Alltag ist weiterhin geprägt durch MISSTRAUEN, FEHLVERHALTEN, SELBSTÜBERSCHÄTZUNG . . .Die Schutztruppen kontrollieren weiterhin das Territorium, die Amerikaner bauen das Kosovo zu einer Festung aus, die Autobahn von Durres in Albanien bringt den Nachschub für das Militär . . . wie soll das Schicksal dieser jungen Republik weiter gehen??? Rückständigkeit ist auf allen Ebenen zu spüren, zu erleben, zu be-greifen . . .Jahrelang habe ich nach dem Balkan-Krieg in Kosovo psychotherapeutisch interveniert, Kinder nachreifen lassen, Kindergärten und Grundschulen unterstützt, die Universitäten in ihrer Entwicklung unter die Arme gegriffen, den neugierigen Studenten das Know-how vermittelt . . . heute komme ich mir vor, als hätte es nie meine Arbeit dort gegeben, als wäre ich kaum in Erscheinung getreten, das tut weh, entsetzlich weh, und nagt an der eigenen Substanz . . . da kriege ich eine Stinkwut, einen richtigen Zorn . . . fast 10 Jahre habe ich ehrenamtlich meine Arbeit angewendet, in verschiedenen Projekt-Ideen gearbeitet, das ganze Kosovo betreut, ich kann die Monate und Stunden nicht mehr ausrechnen, es waren einfach zu viele, und jetzt wieder ein CHAOS . . . es fehlen: Leidenschaft, Liebe, Hoffnung, Herz, Verstand, Hirn, Empathie und Elan . . . die vielen Parallel-Gesellschaften arbeiten nicht zusammen, bilden keine konzertierte Aktion, jeder wurstelt so vor sich hin, sucht den Schuldigen im Außen, wartet erst ab, was andere tun . . . so geht das nicht, diese dämliche und einfältige Einstellung ist für gar nichts geeignet . . . die Dramen lassen in Kosovo grüßen . . . !!!!!Was die Eulex dort tut, was die EU-Auslandsmission dort abliefert steht außer Frage: sich ins Cafehaus setzen, die Zeitungen lesen, den Small-talk kultivieren, die Stunden vertrödeln und vergeigen, die Frauen bedienen, die sich anbieten für wenig Geld, damit das persönliche Elend dieser Zielgruppen weiterhin wächst: mehr als 300.000 Frauen aus Serbien gehen in Kosovo der Prostitution nach für die Schutztruppen, zu der auch Österreich zählt . . . können diese Männer nicht einmal 6 Monate auf ihren Sex verzichten??? Ich fasse es nicht!!! Können diese Männer auch etwas anderes??? Oh Gott diese Männer in Kosovo . . . Männer, Mythen, Mächte . . . zu mehr Grips und Verstand reicht es nicht bei den Soldaten!!!