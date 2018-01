12. Compedal Tourenlauf in Assling

27.01.2018, 00:00 Uhr

Die Wertung erfolgt in der Tourenklasse (Start um 12.00 Uhr bei der Firma Unterweger) und in der Hobbyklasse (Start um 12.30 Uhr bei der Talstation Compedallift).Nennungsschluss ist am Freitag, 9.2.2018 um 18 Uhr. Nachnennungen am Start sind gegen eine Zusatzgebühr von 5 Euro möglich.Weitere Infos und Onlineanmeldung unter www.compedal.assling.at