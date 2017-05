2. Klasse A: Prägraten trumpfte nach der Pause auf

08.05.2017, 10:41 Uhr



Weitere Ergebinsse:

In der Halbzeitpause dürfte Trainerfuchs Heinrich Egger die passenden Worte gefunden haben, denn bereits nach wenigen Sekunden schlug es erstmals im Oberdrauburger Tor ein. Berni Islitzer brach den Bann und erzielte den wichtigen Führungstreffer für seine Mannschaft. Und der Prägrater Stürmer schien nun so richtig Gefallen an diesem Spiel gefunden zu haben, denn nur wenige Minuten später verwandelte er einen Stanglpass von Wolfgang Berger zum 2:0. Nun lief das Spiel der Hausherren wie am Schnürchen und nach einer Traumkombination über mehrere Stationen stand Bernhard Islitzer erneut goldrichtig und sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0. Die Oberdrauburger begingen durch das frühe Attackieren der Gastgeber immer wieder Fehler und mussten nach 68 Minuten den nächsten Gegentreffer hinnehmen. Nach einer Flanke von Marci Berger erhöhte Philipp Berger auf 4:0.Für den Schlusspunkt in dieser recht einseitigen Partie sorgte dann in der 87. Minute Martin Berger der im Strafraum an den Ball kam und überlegt zum 5:0 Endstand einschoss.Tor: Daniel Oblasser (32.)Tore: Farhad Mustafa (23.), Florian Brunner (50.) bzw. Christian Brandstätter (18. FE)