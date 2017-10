Edelmetall für Norbert Mariacher im Fünfkampf

05.10.2017, 00:00 Uhr

Der SUR-Lienz Athlet holte Bronze bei den Tiroler Meisterschaften in Innsbruck

Die Tiroler Meisterschaften im Mehrkampf unter 14 Jahren bis zur allgemeinen Klasse der Frauen und Männer wurden am vergangenen Wochenende in Innsbruck ausgetragen.Im Fünfkampf der Schüler männlich MU14 gewann der 12-jährige Norbert Mariacher von der Sportunion Raika Lienz die Bronzemedaille. Der Mehrkampf wurde in den fünf Disziplinen 60 m Hürdenlauf, Hochsprung, 60 m Sprint, Vortexwurf (Durchführung wie Speerwurf) und 1200 m Crosslauf auf der Universitätsanlage in Innsbruck ausgetragen.Vor allem mit seiner persönlichen Bestleistung im Hochsprung von 1,42 Metern konnte Norbert Mariacher die Bronzemedaille absichern.