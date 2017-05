Enduro Cross: Ortner und Resinger am Podest

05.05.2017, 14:02 Uhr

Die beiden Matreier bestritten das 1. Enduro Cross Rennen in Gösselsdorf in der Profiklasse und sicherten sich Silber und Bronze.

Am vergangenen Wochenende ging das 1. Rennen es Motocross Club Gösselsdorf in Kärtnten über die Bühne. Der Wettergott meinte es gut mit den den Veranstaltern, Regenfälle in den Vortagen verwandelten den Boden der Strecke in eine Grippreiche und vor allem Staubarme Angelegenheit.Das Rennwochenende startete am Samstag, 29. April, mit einem vierstündigen freien Training für alle Teilnehmer, bei dem sie sich in Ruhe auf die Strecke und Ihre Schlüsselstellen vorbereiten konnte.Am Sonntag ging es nach einem Abschlusstraining mit der Hobbyklasse los mit den Rennläufen, die im amerikanischen Knock-Out Modus ausgetragen wurden.Es starteten immer fünf Fahrer gleichzeitig auf die Strecke, wobei die besten drei automatisch eine Runde weiter kamen. Für die Verlierer eines jeden Laufes warteten Hoffnungsläufe, welche es Ihnen ermöglichten doch noch bis ins Finale aufzusteigen.Viele spektakuläre Starts mit relativ kurzen aber umso intensiveren Rennen begeisterten Zuschauer und Fahrer gleichermaßen.

Nach einer kurzen Mittagspause und einigen Streckenadaptierungen für die Profiklasse ging es dann noch spektakulärer weiter. Werner Müller, Bernhard Walzer, Martin Ortner, Christian Resinger, Chris Mariacher, und viele weitere bekannte Namen im Enduro Sport waren am Start und boten den Zuschauern Racing-Action vom Feinsten.Im spektakulären Finallauf, bei dem gleich zehn Fahrer für anstrengende 5 Runden gegeneinander antraten, konnte sich schließlich Werner Müller vor den beiden Osttirolern Martin Ortner und Christian Resinger den obersten Platz am Podest sichern.